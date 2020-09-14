Як почати свій день з позитиву: чотири простих способи

Секрет вдалого дня криється в правильному пробудженні. Дослідження показують: якщо правильно почати ранок, то день проходить набагато вдаліше і яскравіше, а ще зростає відчуття щастя і задоволеності.

Починай день з подяки

Візьми собі за правило щоранку дякувати за своє життя. Психологи радять подумати як мінімум про п'ять позитивних речей у своєму житті. Наприклад, про те, що ти добра, чуйна людина, що у тебе є друга половинка або живі батьки. Варіантів може бути безліч, але щоденне виконання цього правила принесе дивовижні зміни у твоє життя!

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Роби зранку те, що тобі найбільше до душі

Наприклад, завари собі улюблений чай або каву, подивися ранкову передачу, почитай журнал, полеж в обіймах своєї другої половинки. Починаючи ранок з занять, які тобі до душі, ти ставиш позитивний тон на цілий день!

Поширюй щастя

Психологи радять перед тим, як почати свій день, подзвонити другу, членам сім'ї або надіслати невеликий лист з побажаннями вдалого робочого дня колегам. Це допомагає самому налаштуватися на позитивний лад і збільшує стресостійкість протягом дня.

Тіш себе чимось приємним в кінці дня

Думки про приємний вечір допомагають спокійніше перенести всі неприємності, які іноді бувають протягом робочого дня, а ще викликають усмішку і сприяють позитивному погляду на життя. Дослідження показують, що передчуття чогось захоплюючого може принести стільки ж приємних хвилювань, скільки і сама подія.

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