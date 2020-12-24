Учені передбачили нові "ревучі 20-ті" після пандемії COVID-19

Після закінчення пандемії коронавірусу люди кинуться надолужувати втрачені соціальні контакти, вважає соціальний епідеміолог і професор Єльського університету Ніколас Крістакіс. За його словами, у 2020-х роках повториться епізод столітньої даності, і людство знову увійде в "ревучі 20-ті".

Динамічна епоха, в яку швидко розвивалися культурні та соціальні аспекти життя в Європі та США, настала після закінчення Першої світової війни й епідемії "іспанки" у 1918 році.

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"Під час пандемії люди завжди стають релігійнішими, стриманішими, економлять гроші й уникають ризиків, – нагадує дослідник. – Усе це ми бачимо зараз, і так було вже сотні разів під час інших епідемій".

За прогнозом науковця, у 2024 році тенденції на закритість та дистанціювання відійдуть вбік і у світі настане епоха гедонізму.

Ми ж нагадаємо, що на днях Білл Гейтс дав прогноз на 2021 рік. На його думку, є дві основні причини для надії. Одна з них полягає у тому, що маски, соціальне дистанціювання й інші заходи можуть уповільнити поширення вірусу та врятувати життя людей до вакцинації. Також він переконаний, що навесні 2021 року вакцини та методи лікування, про які більшість читає у новинах, почнуть досягати масштабів, у яких вони матимуть глобальний вплив.

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