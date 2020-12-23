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Як непомітно пити спиртне під час відеодзвінків: кумедне відео

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Як непомітно пити спиртне під час відеодзвінків: кумедне відео - фото 1

Пандемія коронавірусу змінила правила роботи, тож відеодзвінки стали доволі звичайною річчю. Якщо ж відсутність штанців вже майже нікого не бентежить, то інколи виникає бажання випити щось алкогольне. І цей хлопець вигадав геніальний лайфхак!

На платформі Reddit користувач xpyro88 поділився епічним лайфхаком, який стане у пригоді всім, хто часто має робочі відеодзвінки. Звісно ж, це жартівливий ролик, тому не дивно, що він зібрав понад 40 тисяч балів та майже 500 коментарів.

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А все тому, що хлопець взяв етикетку від чайного пакетика та помістив її у посуд з алкоголем, що вдавати, що п'є чайок. Але посуд він обрав надто непомітний!

How to drink during zoom meetings from r/Unexpected

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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