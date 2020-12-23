На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Білл Гейтс упевнений, що 2021 рік буде кращим, і ось чому
-
- 9
Співзасновник Microsoft Білл Гейтс назвав 2020 рік руйнівним. Але при цьому він висловив упевненість, що 2021 рік буде кращим. Про це Гейтс написав у своєму блозі.
Гейтс нагадав, що цьогоріч через коронавірус померли понад 1,6 мільйона осіб, а світова економіка зазнала збитків, які вимірюються трильйонами доларів.
Це цікаво: Білл Гейтс порадив 5 книг "кепського" 2020 року
І все ж є дві основні причини для надії. Одна з них полягає в тому, що маски, соціальне дистанціювання й інші заходи можуть уповільнити поширення вірусу і врятувати життя людей до вакцинації, – заявив Гейтс.
"Інша причина – в тому, що навесні 2021 року вакцини та методи лікування, про які ви читали у новинах, почнуть досягати масштабів, в яких вони нададуть глобальний вплив. Число випадків захворювання і смертей почне значно знижуватися, принаймні у багатьох країнах, і життя стане набагато ближчим до нормального, ніж зараз", – упевнений мільярдер.
За його словами, надію вселяє у тому числі той факт, що ніколи ще людство не створювало вакцини так швидко, як в цьому році.
При цьому Гейтс зазначив, що необхідно боротися з недовірою і роз'яснювати безпеку вакцин.
"Існують помилкові теорії змови про вакцини, у тому числі ті, які стосуються мене і Мелінди. Зі свого боку, ми продовжуємо наполягати, що єдина причина, через яку ми фінансуємо роботу з вакцинами, – прагнення врятувати життя та забезпечити всім дітям можливість дорости до дорослого життя", – написав Гейтс.
Думаю, через рік ми зможемо озирнутися назад і сказати, що 2021 рік був кращим у порівнянні з 2020 роком, – підкреслив мільярдер.
Читайте також: Ілон Маск посунув Білла Гейтса у рейтингу мільярдерів Bloomberg
-
21:51Що збуджує жінок найбільше: дослідження, яке варто взяти на озброєння чоловікам
-
21:1924 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Білл Гейтс упевнений, що 2021 рік буде кращим, і ось чому
-
20:19Родстер Shelby Cobra Керола Шелбі пустять з молотка
-
19:53Мережа обурена тим, що Кейт і Вільям порушують правила самоізоляції
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:43Біллі Айліш розповіла, чому фарбує волосся у зелений колір
-
19:31Вірші про Новий рік 2021: найкращі новорічні віршики для дітей
-
19:24Особняк з фільму Сам удома кардинально змінили
-
19:13Історія нецензурних слів: дивіться трейлер нового серіалу Netflix з Ніколасом Кейджем
-
19:00Яскраві ялинки, зроблені своїми руками
-
18:53Озеро Синевир зачарувало мережу зимовою красою
-
18:42Відмінна камера за свої гроші: експерти DxOMark оцінили Xiaomi Mi 10T Pro
-
18:30Що подарувати колегам на Новий рік 2021: ідеї небанальних подарунків
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:20Вийшов трейлер психологічного трилера Дрібниці з Лето, Малеком і Вашингтоном
-
18:13Гороскоп на 24 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:06Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись
-
18:00Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Ярмоленко вперше показав маленького сина
-
17:42Хто став моделями року за версією сайту Models
-
17:32Як приготувати корисні олів'є та шубу: поради від Уляни Супрун
-
17:21Ці продукти заповнять дефіцит вітамінів взимку
-
17:1480-річний фанат Porsche придбав собі 80-й спорткар
-
17:00Веселі ігри на Новий рік 2021: прикольні конкурси для дорослих
-
21:51Що збуджує жінок найбільше: дослідження, яке варто взяти на озброєння чоловікам
-
18:30Що подарувати колегам на Новий рік 2021: ідеї небанальних подарунків
-
18:00Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними
-
14:15Новорічне меню 2021: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
-
11:25ТОП-5 нових серіалів грудня 2020, які точно варто переглянути
-
09:56Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 грудня
-
07:47Учені розповіли, як стати щасливішим у 2021 році
- 22 грудня
-
20:22Найгірші різдвяні фільми за версією сайту Rotten Tomatoes
-
17:00Любовний гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
14:34Картинки з католицьким Різдвом 2020: листівки і відкритки на 25 грудня
-
14:15Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат
-
12:16Декілька нових слів, значення яких ви можете не знати
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 грудня
-
07:49VW Golf, Toyota Corolla і Honda Civic порівняли на тест-драйві: шалене відео
- 21 грудня
-
20:11Що подарувати дитині на Новий рік 2021: ТОП-5 крутих ідей
-
16:17Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі
-
14:27Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
-
12:26Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:58Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня
-
07:22Чому на вашому робочому місці мають бути кімнатні рослини
- 20 грудня
-
21:18Барак Обама назвав найкращі пісні 2020 року: Dua Lipa та Beyonce у ТОПі
-
19:25Дівчина тижня: львів'янка Оксана Бригідир, яка стала чемпіонкою світу з фітнес-бікіні
-
17:13ТОП 10 кращих українських книжок 2020 року
-
14:44Подарунки на Новий Рік: 50 ідей, що подарувати рідним та друзям