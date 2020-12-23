Білл Гейтс упевнений, що 2021 рік буде кращим, і ось чому

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс назвав 2020 рік руйнівним. Але при цьому він висловив упевненість, що 2021 рік буде кращим. Про це Гейтс написав у своєму блозі.

Гейтс нагадав, що цьогоріч через коронавірус померли понад 1,6 мільйона осіб, а світова економіка зазнала збитків, які вимірюються трильйонами доларів.

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І все ж є дві основні причини для надії. Одна з них полягає в тому, що маски, соціальне дистанціювання й інші заходи можуть уповільнити поширення вірусу і врятувати життя людей до вакцинації, – заявив Гейтс.

"Інша причина – в тому, що навесні 2021 року вакцини та методи лікування, про які ви читали у новинах, почнуть досягати масштабів, в яких вони нададуть глобальний вплив. Число випадків захворювання і смертей почне значно знижуватися, принаймні у багатьох країнах, і життя стане набагато ближчим до нормального, ніж зараз", – упевнений мільярдер.

За його словами, надію вселяє у тому числі той факт, що ніколи ще людство не створювало вакцини так швидко, як в цьому році.

При цьому Гейтс зазначив, що необхідно боротися з недовірою і роз'яснювати безпеку вакцин.

"Існують помилкові теорії змови про вакцини, у тому числі ті, які стосуються мене і Мелінди. Зі свого боку, ми продовжуємо наполягати, що єдина причина, через яку ми фінансуємо роботу з вакцинами, – прагнення врятувати життя та забезпечити всім дітям можливість дорости до дорослого життя", – написав Гейтс.

Думаю, через рік ми зможемо озирнутися назад і сказати, що 2021 рік був кращим у порівнянні з 2020 роком, – підкреслив мільярдер.

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