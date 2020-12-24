Коронавірус в Україні: як працюватимуть кафе та ресторани у новорічну ніч

Кабмін дозволив закладам харчування продовжити час для роботи у новорічну ніч. Детальніше читайте далі.

У Кабінеті міністрів України погодили продовжити робочий час для кафе та ресторанів у ніч з 31 грудня на 1 січня. Раніше закладам харчування було дозволено працювати до 1:00 у цей день.

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Відзначимо, що у період з 8 по 24 січня через посилений карантин вони зможуть працювати лише на доставку та на виніс. Тому у новорічну ніч заклади харчування зможуть працювати до 7 ранку, дотримуючись всіх правил безпеки під час пандемії.

А з 24 січня по 28 лютого кафе та ресторанам заборонено відчиняти свої двері для відвідувачів з 23:00 до 7:00.

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