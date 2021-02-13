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Чому господарі собак можуть розраховувати на триваліше життя

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Собаки сприяють продовженню тривалості життя - фото 1
Собаки сприяють продовженню тривалості життя

Учені виявили, що господарі собак з більшою ймовірністю проживуть довге життя, ніж люди, у яких ніколи не було цих домашніх вихованців. Розповідаємо, як чотирилапі впливають на життя своїх господарів.

Одним з факторів, що сприяють збільшенню тривалості життя, є наявність у людини собаки, яка передбачає дружбу господаря та вихованця. Це сприяє поліпшенню відразу цілої низки показників здоров'я: від психіки до системи серця і судин. Про це заявила учена зі США, професор медичного факультету Тулейнського університету Кейт Фердинанд.

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"Якщо ви є господарем собаки, то можете розраховувати на довше життя. Щоб прожити довше, іноді достатньо просто регулярно вигулювати свого вихованця", – сказала професор Фердинанд.

Чому господарі собак можуть розраховувати на триваліше життя - фото 447544

Посилаючись на результати дослідження, учена констатує: у власників собак ризик смерті від будь-якої причини знижений на 24%. За словами експерта, частково це можна пояснити підвищеною фізичною активністю.

"Вигулюючи собаку від 20 до 30 хвилин на день, її господар мимоволі дотримуються рекомендованої кардіологами норми помірної фізичної активності у 150 хвилин. Це покращує загальний стан серцево-судинної системи. Господарі собак рідше помирають від хвороб серця у порівнянні з тими, хто живе без собак", – розповіла науковий фахівець.

Крім того, теплі відносини з домашнім вихованцем надзвичайно позитивно впливають на психічне здоров'я. Пенсіонерам тварини полегшують життя на самоті та соціальній ізоляції. Крім того, вихованці допомагають людям почуватися у більшій безпеці у власному будинку, відчувати себе потрібними й улюбленими.

Чому господарі собак можуть розраховувати на триваліше життя - фото 447543

До того ж наявність собаки, яку потрібно регулярно виводити гуляти, дозволяє розширювати соціальні зв'язки, налагоджувати спілкування з іншими людьми, що важливо для збереження когнітивних навичок – одного з істотних передумов тривалого життя.

Багато досліджень показують, що прогулянки з собакою знижують рівень стресу людини, знижують кров'яний тиск, скорочують ризики астми, алергії, діабету – усе це безумовно позитивно впливає на тривалість життя, резюмувала учена.

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Джерело: Express
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