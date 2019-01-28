Учені назвали їжу, яка знижує рівень холестерину

Науковці розповіли, що потрібно додати до раціону, щоб зменшити рівень холестерину та позбутись зайвих кілограмів.

Канадські науковці дійшли до висновку, що незначна зміна харчування здатна значно знизити рівень холестерину та скинути вагу. Заміна жирних продуктів та вівсяні страви допомагає значно зменшити "поганий" холестерин всього за півроку.

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Це підтвердило дослідження за участю 345 пацієнтів з високим рівнем холестерину, яких розділили на дві групи. Першій групі змінили раціон, забравши майже всю жирну їжу, а другу посадили на дієту з великою кількістю вівса, соєвих продуктів та горіхів. Через 6 місяців у піддослідних з першої групи рівень холестерину знизився на 3%, а в другої – на 13%.

Таким чином страви на основі вівся значно ефективніші у боротьбі з холестерином та зайвою вагою, аніж відмова від жирної їжі, адже організм все одно потребує корисних жирів.

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