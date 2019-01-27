Цей продукт допомагає очистити організм і схуднути

У складі кореня імбиру є всі незамінні амінокислоти.

В імбирному корені міститься 1-3% ефірної олії. Саме вона надає особливий терпкий і пряний аромат.

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Для очищення і схуднення п'ють імбирний чай. Для цього 1 ч. ложку натертого імбирного кореня залити 1 склянкою окропу. Настояти 20-30 хвилин. Пити 3-4 рази на день.

Чорний (зелений) чай з імбиром. Натерти свіжий імбир на дрібній тертці (або 1/2 ч. ложки сушеного імбиру). Засипати його разом із заваркою в термос, залити окропом, настояти 20 хвилин, процідити. Такий чай дуже корисний: він не тільки має приємний свіжий смак і аромат, але і допомагає під час кашлю, бадьорить. Імбир – чудовий антиоксидант.

Апельсиновий чай з імбирним коренем для схуднення. Подрібнити блендером 1/2 ст. ложки дрібно нарізаного імбирного кореня, 60 г листя м'яти перцевої і дрібку меленого кардамону. Залити суміш окропом, настояти 30 хвилин, потім процідити, додати 85 мл лимонного соку, 50 мл апельсинового соку і мед за смаком. Чай пити холодним.

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