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Три важливі якості, якими володіє справжній лідер

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Ознаки справжнього лідера - фото 1
Ознаки справжнього лідера

Бути лідером у будь-якій команді не так легко, бо для цього потрібно завжди мотивувати та надихати людей навколо. Які особливості характеру та уміння важливі для справжніх лідерів – читайте далі.

Відданість своїй справі. Здавалося б, така проста річ, але це дуже важливо для того, щоб зібрати навколо себе справді хороших працівників. Якщо ви максимально віддані ідеї, то нею захоплюються і всі навколо. Тоді ефективність співпраці збільшується у кількість разів. Звісно ж, варто вірити у певну ціль без фанатизму.

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Простота. Доволі часто саме за гордовитістю та складною поведінкою ховається невпевненість у собі та навіть непрофесіоналізм. Але варто розуміти, що саме прості та чіткі дії чи слова лідера допомагають найкраще справлятись із будь-яким завданням.

Три важливі якості, якими володіє справжній лідер - фото 440822

Самоконтроль. Навряд чи комусь вдасться уміло керувати людьми, якщо не виходить керувати собою. Якщо лідер зривається на підопічних, не здатен впоратись зі своїми емоціями, то шанси на нормальний клімат всередині колективу зменшуються. А це знижує і продуктивність.

Три важливі якості, якими володіє справжній лідер - фото 440821

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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