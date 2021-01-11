Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі

Українська столиця зайняла 20 місце у рейтингу серед 50 найкращих міст для дистанційної роботи за версією туристичного видання Big 7 Travel. Список сформували на основі даних порталу для віддалених працівників Normad List.

Так, до переліку увійшли 50 міст з усього світу. Їх оцінювали за такими факторами, як доступність інтернету, вартість житла та їжі, безпеку, розвиток інфраструктури та наявність коворкінгу.

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Якщо ви переносите холодну зиму і не боїтеся трохи вивчити українську, Київ для вас. Ця жвава столиця ідеально підходить для всіх віддалених співробітників, які хочуть вивчити унікальну культуру протягом тривалого періоду проживання, – пишуть про Київ.

Також в місті відзначили хороший Wi-Fi і наявність коворкінгу і добрий зв'язок з іншими країнами Європи. Оцінили й доступність оренди житла та ціни на їжу: "Студія в центрі міста не обійдеться дорожче як 500 доларів, а вечеря – не дорожче як 5 доларів. Це дає вам можливість витратити кошти, що залишилися на вивчення регіону".

Перше місце в рейтингу зайняла столиця Естонії Таллінн, друге – столиця Грузії Тбілісі, а третє – Белград, столиця Сербії.

ТОП 50 міст світу для віддаленої роботи: повний список

Таллінн, Естонія Тбілісі, Грузія Белград, Сербія Балі, Індонезія Чіангмай, Таїланд Берлін, Німеччина Сінгапур Буенос-Айрес, Аргентина Ханой, В'єтнам Любляна, Словенія Ванкувер, Канада Санкт-Петербург, Росія Стамбул, Туреччина Остін, Техас Шанхай, Китай Салоніки, Греція Мальта Вільнюс, Литва Плая-дель-Кармен, Мексика Київ, Україна Краків, Польща Дубай, Об'єднані Арабські Емірати Бермуди Антигуа і Барбуда Токіо, Японія Сеул, Південна Корея Куала Лумпур, Малайзія Марракеш, Марокко Хошимін, В'єтнам Тель-Авів, Ізраїль Порту, Португалія Мадрид, Іспанія Кіто, Еквадор Сантьяго, Чилі Ліма, Перу Бангкок, Таїланд Аруба Будапешт, Угорщина Медельїн, Колумбія Тайбей, Тайвань Мельбурн, Австралія Кейптаун, Південна Африка Манама, Королівство Бахрейн Цюріх, Швейцарія Барбадос Лісабон, Португалія Прага, Чехія Лас-Пальмас, Канарські острови, Іспанія Мехіко, Мексика Веллінгтон, Нова Зеландія.

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