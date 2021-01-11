На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
- 16
Українська столиця зайняла 20 місце у рейтингу серед 50 найкращих міст для дистанційної роботи за версією туристичного видання Big 7 Travel. Список сформували на основі даних порталу для віддалених працівників Normad List.
Так, до переліку увійшли 50 міст з усього світу. Їх оцінювали за такими факторами, як доступність інтернету, вартість житла та їжі, безпеку, розвиток інфраструктури та наявність коворкінгу.
І ще: Гнучкий графік чи офісна робота: що робить працівників щасливими насправді
Якщо ви переносите холодну зиму і не боїтеся трохи вивчити українську, Київ для вас. Ця жвава столиця ідеально підходить для всіх віддалених співробітників, які хочуть вивчити унікальну культуру протягом тривалого періоду проживання, – пишуть про Київ.
Також в місті відзначили хороший Wi-Fi і наявність коворкінгу і добрий зв'язок з іншими країнами Європи. Оцінили й доступність оренди житла та ціни на їжу: "Студія в центрі міста не обійдеться дорожче як 500 доларів, а вечеря – не дорожче як 5 доларів. Це дає вам можливість витратити кошти, що залишилися на вивчення регіону".
Перше місце в рейтингу зайняла столиця Естонії Таллінн, друге – столиця Грузії Тбілісі, а третє – Белград, столиця Сербії.
ТОП 50 міст світу для віддаленої роботи: повний список
- Таллінн, Естонія
- Тбілісі, Грузія
- Белград, Сербія
- Балі, Індонезія
- Чіангмай, Таїланд
- Берлін, Німеччина
- Сінгапур
- Буенос-Айрес, Аргентина
- Ханой, В'єтнам
- Любляна, Словенія
- Ванкувер, Канада
- Санкт-Петербург, Росія
- Стамбул, Туреччина
- Остін, Техас
- Шанхай, Китай
- Салоніки, Греція
- Мальта
- Вільнюс, Литва
- Плая-дель-Кармен, Мексика
- Київ, Україна
- Краків, Польща
- Дубай, Об'єднані Арабські Емірати
- Бермуди
- Антигуа і Барбуда
- Токіо, Японія
- Сеул, Південна Корея
- Куала Лумпур, Малайзія
- Марракеш, Марокко
- Хошимін, В'єтнам
- Тель-Авів, Ізраїль
- Порту, Португалія
- Мадрид, Іспанія
- Кіто, Еквадор
- Сантьяго, Чилі
- Ліма, Перу
- Бангкок, Таїланд
- Аруба
- Будапешт, Угорщина
- Медельїн, Колумбія
- Тайбей, Тайвань
- Мельбурн, Австралія
- Кейптаун, Південна Африка
- Манама, Королівство Бахрейн
- Цюріх, Швейцарія
- Барбадос
- Лісабон, Португалія
- Прага, Чехія
- Лас-Пальмас, Канарські острови, Іспанія
- Мехіко, Мексика
- Веллінгтон, Нова Зеландія.
Читайте також: Чому важливо не змішувати робочий та особистий час
- 11 січня
-
21:49На торги виставили тюнингований Porsche Cayenne для екстремального відпочинку
-
21:1612 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
20:22Сексуальна Даша Астаф'єва оголила груди на свіжій серії гарячих фото (18+)
-
19:51Мінус 10 кг за два місяці: студентка поділилася секретом, як їсти все і худнути
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:21Популярні Єлисейські поля у Парижі перетворять у незвичайний сад
-
18:48Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні
-
18:16Гороскоп на 12 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49У США помітили експериментальний Volkswagen з витратою палива 3 л на 100 км: фото
-
17:23Американець розробив комп'ютер на випадок кінця світу: фото
-
16:54У Швейцарії робота звільнили з магазину за некомпетентність і невдалі жарти
-
16:26Дуров закликав перейти з iOS на Android: названа причина
-
15:55Новий віце-президент США з'явилася на обкладинці Vogue
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:25Фітнес-тренерка популяризує спорт гарячими фото (18+)
-
14:52HBO зніме продовження серіалу Секс і місто: у мережі з'явився тизер
-
14:20Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
-
13:57Три важливі умови продуктивності, про які має знати кожен
-
13:20Коли карантин покращив фігуру: дівчина підкорила Reddit фото до і після
-
12:56Чому корисно їсти щодня по одному яблуку
-
12:26Співачка Демі Ловато здивувала фанатів кардинальним перевтіленням (відео)
-
11:55Як залишатись щасливими навіть після свят
-
11:21Мадрид раптово засипало снігом, а реакція людей безцінна: відео
-
10:55Клариса: дивіться трейлер продовження "Мовчання ягнят"
- 11 січня
-
20:50Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
18:48Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні
-
14:20Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
-
11:55Як залишатись щасливими навіть після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня
-
07:15Погода в Україні 11 січня: похолодання близько
- 10 січня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча Жизель Бюндхен, яка стала найвисокооплачуванішою моделлю 2020 (18+)
-
18:48Як зв'язати стильний светр під час локдауну: дизайнер поділився детальною інструкцією
-
16:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:25Простий тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
11:57Цим знакам Зодіаку 10 січня варто уникати непотрібних розмов
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня
-
08:17Погода в Україні 10 січня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 09 січня
-
20:52До уваги водіїв: з 1 січня змінилися суми зборів при реєстрації автомобіля
-
17:51Як і з чим носити дублянку: 10 найкращих чоловічих образів (ідеї у фото)
-
13:51Новенькі пісні січня: плейлист найкращих поп-треків тижня
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 січня
-
08:19Погода в Україні 9 січня: похолодання і мокрий сніг
- 08 січня
-
21:51Дієтологиня назвала дієву схему, яка дозволить відновитися після святкового застілля
-
18:50Шкарпетки та батарейки: у мережі показали товари, які не продаватимуть під час локдауну
-
15:18Тест на особистість: виберіть двері і дізнайтесь більше про себе
-
12:20Яким знакам Зодіаку варто відпочити 8 січня
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня
-
07:16Погода в Україні 8 січня: тумани і дощі з мокрим снігом
- 07 січня
-
21:47Як поїсти смачно і не набрати зайвого: 5 правил здорового святкового застілля