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Учені назвали спосіб приготування кави, від якого варто відмовитися усім

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Учені не рекомендують так готувати каву - фото 1
Учені не рекомендують так готувати каву

Кава – шалено популярний напій у всьому світі. З неї починають свій ранок мільйони людей. Кава відмінно доповнює затишні вечори, а також об'єднує. Але учені назвали спосіб приготування кави, від якого варто відмовитися. Спойлер: він шалено популярний.

Френч-прес – популярний спосіб заварки кави. Це елегантно й екологічно, але часте його використання може привести до серйозних наслідків для здоров'я. До такого висновку дійшло дослідження, представлене в The European Journal of Preventive Cardiology.

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Нефільтрована кави містить речовини, що підвищують рівень холестерину в крові. Використання фільтра видаляє їх і знижує ймовірність серцевих нападів і передчасної смерті, – розповідає автор дослідження Даг Телле, старший професор кафедри суспільної охорони здоров'я і медицини Гетеборзького університету, Швеція.

Учені назвали спосіб приготування кави, від якого варто відмовитися усім - фото 441024
Учені закликають готувати фільтровану каву

Френч-прес – не єдиний спосіб заварки, при якому не передбачається фільтрація кави. Грецький і турецький варіанти припускають кип'ятіння порошкової кави з водою. У продукті міститься більша кількість кафестола та кафіола.

Дослідження показали, що ці речовини можуть підвищувати рівень тригліцеридів і холестерину ЛПНЩ. Тому вчені закликають користуватися паперовим фільтром для видалення осаду.

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Джерело: eatthis
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