Учені назвали спецію, яка позбавляє проблем зі сном

Проблеми зі сном викликають чимало чинників, але існує спеція, яка дозволяє полегшити вплив стресу на організм. Детальніше читайте далі.

Сучасні люди часто страждають через проблеми зі сном, а спеціальні медпрепарати часто мають побічні ефекти та викликають звикання. Тож учені вирішили визначити, чи можуть впоратися звичайні спеції з безсонням.

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Для цього було проведено експеримент за участю 63 добровольців віком від 18 до 70 років, які не мали проблем зі здоров'ям та не вживали жодних ліків.

Шафран допомагає боротись з безсонням

Упродовж місяця піддослідні вживали 14 мг екстракту шафрану щодня або ж плацебо. Більшість людей, які реально отримували шафран, вже за перший тиждень виявили, що якість сну покращилась. Водночас, побічних ефектів виявлено не було.

Поки учені продовжують досліджувати властивості цієї спеції, але у будь-якому разі рекомендують узгоджувати будь-які спроби самолікування з сімейним лікарем.

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