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Учені назвали спецію, яка позбавляє проблем зі сном

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Ця спеція покращує сон - фото 1
Ця спеція покращує сон

Проблеми зі сном викликають чимало чинників, але існує спеція, яка дозволяє полегшити вплив стресу на організм. Детальніше читайте далі.

Сучасні люди часто страждають через проблеми зі сном, а спеціальні медпрепарати часто мають побічні ефекти та викликають звикання. Тож учені вирішили визначити, чи можуть впоратися звичайні спеції з безсонням.

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Для цього було проведено експеримент за участю 63 добровольців віком від 18 до 70 років, які не мали проблем зі здоров'ям та не вживали жодних ліків.

Шафран допомагає боротись з безсонням - фото 391068
Шафран допомагає боротись з безсонням

Упродовж місяця піддослідні вживали 14 мг екстракту шафрану щодня або ж плацебо. Більшість людей, які реально отримували шафран, вже за перший тиждень виявили, що якість сну покращилась. Водночас, побічних ефектів виявлено не було.

Поки учені продовжують досліджувати властивості цієї спеції, але у будь-якому разі рекомендують узгоджувати будь-які спроби самолікування з сімейним лікарем.

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Джерело: newsyou.info
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