Учені назвали смачний перекус, який продовжує життя

Англійські науковці визначили ідеальний смаколик для перекусу, який дозволяє не лише покращити настрій та втамувати голод, а й продовжити тривалість життя.

Дослідники з Кембридзького університету дійшли до висновку, що звичка ласунів регулярно їсти шоколад позитивно впливає на їхнє здоров'я та довголіття. Щоправда, йдеться лише про чорний шоколад.

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Науковці провели метааналіз 8 досліджень, у рамках яких загалом зібрали інформацію майже 21 тисячі осіб. Виявилось, що люди, які часто замість перекусу їли темний шоколад, мали значно нижчі ризики серцево-судинних захворювань. Тому не дивно, що у них довша тривалість життя.

Чому корисно їсти шоколад

Річ у тому, що чорний шоколад містить чимало мінералів, заліза та магнію, а також флавоноїди, які є серйозними антиоксидантами. Вони захищають клітини від пошкоджень, запалень та старіння.

"Темний шоколад багатий на антиоксиданти, тому він може запобігти розвитку раку. Його регулярне вживання у кількості близько 30 грамів може стати одним зі способів продовжити життя", – підсумували учені.

Чому корисно їсти шоколад

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