Науковці розповіли, чому варто щодня пити морквяний сік

Морквяний сік – натуральний напій, який підвищує імунітет і зміцнює здоров'я. Тепер ви будете знати, що він не лише покращує зір.

Виробивши корисну звичку випивати всього одну склянку соку моркви зранку, можна зробити значний внесок у власне оздоровлення без будь-яких ліків. При цьому хвилюватися про зайві калорії не варто: в 100 г нектару їх всього 39, тобто близько 100 в одній склянці (в залежності від складу продукту та наявності штучних або натуральних підсолоджувачів показник може змінюватися).

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Будучи природним ендорфіном, що відповідає за мозковий центр задоволень, морква є також і овочем щастя. Користь для потенції очевидна, завдяки даукостерину, який не обов'язково вживати в пігулках, щоб помітити ефект.

Морквяний сік надзвичайно корисний для здоров'я

До того ж, внутрішність овочу містить фітонциди, біологічно активні речовини, що вбивають шкідливі бактерії і сприяють хорошому самопочуттю. Організм людини особливо гостро потребує у цих речовинах навесні і восени, а також при підвищеній епідеміологічній небезпеці.

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