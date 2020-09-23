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Чому не варто займатись спортом в окулярах: епічне відео

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Чому краще не брати окуляри на тренування - фото 1
Чому краще не брати окуляри на тренування

Якщо ви вже вирішили займатись спортом, то ніщо не має вас зупиняти на цьому шляху. Навіть любов до аксесуарів!

На платформі Reddit користувач з ніком Teerendog поділився епічним відео з вуличного тренування, яке за лічені години піднялось у тренди. Допис зібрав понад 27 тисяч балів та більше як 300 коментарів.

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А все тому, що головний герой займається на майданчику з мішками для кросфіту. Зважаючи на його форму, можна бути впевненим, що він робить все правильно. Все, крім одного моменту: краще не треба було брати сонцезахисні окуляри на заняття. Хто ж міг подумати, що аксесуари стануть частиною феєричної вправи.

Work out with sunglasses on from r/Whatcouldgowrong


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Джерело: Раідо МАКСИМУМ
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