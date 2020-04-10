Учені назвали ще одну вагому причину приділяти достатньо часу сну

Науковці не стомлюються нагадувати про те, що сон – надзвичайно важливий для кожної людини. Якщо ви не виділятимете на нього 7-8 годин, то у вас є всі шанси отримати проблеми не лише з фізичним, а й психологічним здоров'ям. Принаймні про це свідчать результати дослідження.

Недостатня кількість сну може негативно вплинути на обробку емоцій, викликаючи поведінкові та нейрофункціональні зміни. Однак, на відміну від загальної відсутності сну, яка вже ретельно вивчена, ефекти тривалого обмеження відомі значно гірше.

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Група вчених спостерігала, як емоційна реактивність змінювалася у людей, якщо вони протягом п'яти ночей спали всього по 5 годин. Результати приголомшують!

42 учасники перевірялися вранці після п'яти днів нормального й обмеженого сну. Учасникам пропонували оцінити 90 зображень. Виявилося, респонденти сприймали приємні та нейтральні картинки негативніше після обмеження сну. А ось оцінка неприємних картинок ніяк не змінювалася.

Дефіцит сну викликає появу негативних емоцій

Ці результати є першим доказом того, що неадекватна кількість сну протягом п'яти ночей поспіль призводить до зайвої дратівливості і появи негативних емоцій.

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