Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Учені назвали ще одну вагому причину приділяти достатньо часу сну

  • 29
Сон надзвичайно важливий для вашого здоров'я - фото 1
Сон надзвичайно важливий для вашого здоров'я

Науковці не стомлюються нагадувати про те, що сон – надзвичайно важливий для кожної людини. Якщо ви не виділятимете на нього 7-8 годин, то у вас є всі шанси отримати проблеми не лише з фізичним, а й психологічним здоров'ям. Принаймні про це свідчать результати дослідження.

Недостатня кількість сну може негативно вплинути на обробку емоцій, викликаючи поведінкові та нейрофункціональні зміни. Однак, на відміну від загальної відсутності сну, яка вже ретельно вивчена, ефекти тривалого обмеження відомі значно гірше.

Це цікаво: Не так погано: учені зробили неочікувану заяву про лінь

Група вчених спостерігала, як емоційна реактивність змінювалася у людей, якщо вони протягом п'яти ночей спали всього по 5 годин. Результати приголомшують!

42 учасники перевірялися вранці після п'яти днів нормального й обмеженого сну. Учасникам пропонували оцінити 90 зображень. Виявилося, респонденти сприймали приємні та нейтральні картинки негативніше після обмеження сну. А ось оцінка неприємних картинок ніяк не змінювалася.

Дефіцит сну викликає появу негативних емоцій - фото 397281
Дефіцит сну викликає появу негативних емоцій

Ці результати є першим доказом того, що неадекватна кількість сну протягом п'яти ночей поспіль призводить до зайвої дратівливості і появи негативних емоцій.

Читайте також: Чого не потерплять у стосунках різні знаки Зодіаку

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років
  • 07 квітня, 17:21
  • 736
ТОП-6 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • 08 квітня, 16:22
  • 599
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2215420
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука