Не так погано: учені зробили неочікувану заяву про лінь

Чому бути лінивим не так погано

Чимало людей картає себе за лінь, адже, вважають це не найкращою рисою. Однак можна нарешті розслабитись, бо американські науковці знайшли у цьому величезний плюс.

Дослідники з Університету Флориди дійшли до висновку, що малорухливому способу життя частіше надають перевагу саме розумні люди.

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А от ті, хто щодня має високий рівень фізичної активності, не завжди мають такий же високий інтелект. Але не варто перетворювати це у пояснення, чому ж ви нічого не робите. Фахівці пояснили, що значна любов до спорту пов'язана з тим, що чимало хто просто не знає, чим ще себе можна зайняти.

Чому бути лінивим не так погано



"Лінь може бути ознакою інтелекту: людям на дивані просто подобається думати", – зазначають учені.

І це підтвердив експеримент за участю 60 студентів, дозвілля та рівень інтелекту яких проаналізували науковці. З'ясувалось, що не надто кмітливі піддослідні наодинці часто починають нудьгувати, тому намагаються себе зайняти бодай чимось.

Чому бути лінивим не так погано

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