Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Учені назвали ще одну несподівану причину носити медичні маски

  • 177
Медичні маски роблять людей привабливішими - фото 1
Медичні маски роблять людей привабливішими

Науковці з Кардіффського університету у Великій Британії запропонували 43 жінкам оцінити фото чоловіків за шкалою від 1 до 10. На знімках частина героїв була без масок, інша – у простих масках із тканини, блакитних медичних масках або з чорною книгою у руках, що закривала нижню частину обличчя.

Учасниці експерименту назвали однозначними фаворитами чоловіків у блакитних медичних масках. На другому місці за сумою набраних балів опинилися герої у тканинних масках.

Це цікаво: Дослідники назвали найнебезпечніші місця в автобусі в умовах пандемії COVID-19

До пандемії подібні дослідження показували зовсім інші результати. Маски змушували думати про хворобу, тому люди прагнули уникати тих, хто їх носить.

Зараз носіння медичної маски діє на оточуючих обнадійливо, зазначив один з авторів дослідження, доктор Майкл Льюїс. Люди в пандемію почуваються вразливими, тому позитивніше ставляться до людини, яка асоціюється з медициною – вона дарує надію, що все буде добре.

Учений зазначив: "Пандемія змінила нашу психологію у тому, як ми сприймаємо носіїв масок. Коли ми бачимо когось у масці, ми більше не думаємо: "У цієї людини хвороба, мені треба триматися якомога далі". Це стосується еволюційної психології та того, як ми вибираємо партнерів. Раніше будь-які ознаки хвороби були великою перешкодою у такому виборі. Тепер же ми можемо спостерігати зрушення в нашій психології: маски для обличчя більше не є сигналом зараження."

Учені назвали ще одну несподівану причину носити медичні маски - фото 492275

Льюїс додав: можливо, маски роблять людей привабливішими, бо вони звертають увагу на очі. Інші дослідження показали, що закриття лівої або правої половини обличчя також робить людей цікавішими – частково тому, що мозок самостійно заповнює прогалини.

Хай там як, але носити медичні маски надзвичайно необхідно. Вони не можуть цілком і повністю врятувати вас, але точно мінімізують поширення коронавірусу. А також саме завдяки маскам можна навчитися милуватися красими очима свого співрозмовника.

Читайте також: В Індії пенсіонер вакцинувався 12 разів: причина вас здивує

пропозиції партнерів
Новини