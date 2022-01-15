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Учені назвали ще одну несподівану причину носити медичні маски
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Науковці з Кардіффського університету у Великій Британії запропонували 43 жінкам оцінити фото чоловіків за шкалою від 1 до 10. На знімках частина героїв була без масок, інша – у простих масках із тканини, блакитних медичних масках або з чорною книгою у руках, що закривала нижню частину обличчя.
Учасниці експерименту назвали однозначними фаворитами чоловіків у блакитних медичних масках. На другому місці за сумою набраних балів опинилися герої у тканинних масках.
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До пандемії подібні дослідження показували зовсім інші результати. Маски змушували думати про хворобу, тому люди прагнули уникати тих, хто їх носить.
Зараз носіння медичної маски діє на оточуючих обнадійливо, зазначив один з авторів дослідження, доктор Майкл Льюїс. Люди в пандемію почуваються вразливими, тому позитивніше ставляться до людини, яка асоціюється з медициною – вона дарує надію, що все буде добре.
Учений зазначив: "Пандемія змінила нашу психологію у тому, як ми сприймаємо носіїв масок. Коли ми бачимо когось у масці, ми більше не думаємо: "У цієї людини хвороба, мені треба триматися якомога далі". Це стосується еволюційної психології та того, як ми вибираємо партнерів. Раніше будь-які ознаки хвороби були великою перешкодою у такому виборі. Тепер же ми можемо спостерігати зрушення в нашій психології: маски для обличчя більше не є сигналом зараження."
Льюїс додав: можливо, маски роблять людей привабливішими, бо вони звертають увагу на очі. Інші дослідження показали, що закриття лівої або правої половини обличчя також робить людей цікавішими – частково тому, що мозок самостійно заповнює прогалини.
Хай там як, але носити медичні маски надзвичайно необхідно. Вони не можуть цілком і повністю врятувати вас, але точно мінімізують поширення коронавірусу. А також саме завдяки маскам можна навчитися милуватися красими очима свого співрозмовника.
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