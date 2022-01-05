Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Дослідники назвали найнебезпечніші місця в автобусі в умовах пандемії COVID-19

  • 159
Найнебезпечніші місця в автобусі під час пандемії - фото 1
Найнебезпечніші місця в автобусі під час пандемії / unsplash

Будь-який закритий простір стає зоною підвищеного ризику через COVID-19, і люди, які щодня користуються громадським транспортом, постійно наражають на небезпеку своє здоров'я. Тож учені з'ясували, де найкраще сідати в автобусі під час пандемії.

Науковці з дослідницького центру IBM Research Europe побудували модель циркуляції повітря у салоні автобуса та вирахували місця, на яких менше шансів підхопити вірус. Фахівці врахували показники вологості, випаровування, теплообміну динаміки повітря та крапель, а також вплив вентиляційних систем.

І ще: Як доглядати за обличчям в період карантину: 5 простих порад

Так, найменше часток вірусів вдихають пасажири біля вікна. Вони ж із меншою ймовірністю можуть заразити оточуючих, тому що повітря, що видихається, тут же підхоплюється потоками і виносяться з автобуса.

Майже не впливають на поширення вірусів і люди, що стоять. Але їх, як і один одного, можуть заразити пасажири, що сидять біля проходу. Частки вірусів, що видихаються ними, без перешкод опускаються вниз і осідають на одязі і сумках оточуючих.

Дослідники назвали найнебезпечніші місця в автобусі в умовах пандемії COVID-19 - фото 489926

Читайте також: Дослідники назвали нетиповий симптом, який притаманний штаму коронавірусу "Омікрон"

пропозиції партнерів
Новини