Дослідники назвали найнебезпечніші місця в автобусі в умовах пандемії COVID-19

Будь-який закритий простір стає зоною підвищеного ризику через COVID-19, і люди, які щодня користуються громадським транспортом, постійно наражають на небезпеку своє здоров'я. Тож учені з'ясували, де найкраще сідати в автобусі під час пандемії.

Науковці з дослідницького центру IBM Research Europe побудували модель циркуляції повітря у салоні автобуса та вирахували місця, на яких менше шансів підхопити вірус. Фахівці врахували показники вологості, випаровування, теплообміну динаміки повітря та крапель, а також вплив вентиляційних систем.

І ще: Як доглядати за обличчям в період карантину: 5 простих порад

Так, найменше часток вірусів вдихають пасажири біля вікна. Вони ж із меншою ймовірністю можуть заразити оточуючих, тому що повітря, що видихається, тут же підхоплюється потоками і виносяться з автобуса.

Майже не впливають на поширення вірусів і люди, що стоять. Але їх, як і один одного, можуть заразити пасажири, що сидять біля проходу. Частки вірусів, що видихаються ними, без перешкод опускаються вниз і осідають на одязі і сумках оточуючих.

Читайте також: Дослідники назвали нетиповий симптом, який притаманний штаму коронавірусу "Омікрон"