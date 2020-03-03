Учені назвали ще один недолік самотності

Самотність не завжди є вибором людей, однак вона має серйозний вплив на життя. Американські науковці розповіли, як відсутність близьких позначається на здоров'ї.

Американська організація охорони здоров'я Cigna провела дослідження, яке показало, що самотність не надто позитивно впливає не лише на продуктивність людей на роботі, а й на стан здоров'я.

І ще: Звички, з яких починаються токсичні стосунки

Виявилось, що ті, хто відчуває самотність, удвічі більше часу проводять на лікарняних, а стрес змушує їх пропускати у 5 разів більше днів, аніж інші працівники.

Чим шкідлива самотність

"Якщо говорити про продуктивність і залученості в процес, працівники, які почуваються самотньо, демонструють нижчі показники за цими двома параметрами. Це може мати серйозний вплив на бізнес", – ділиться доктор Доуг Немецек, глава відділу психічного здоров'я в Cigna.

Несподіваним відкриттям стало те, що найбільш самотніми почуваються люди саме на старті кар'єри, а також на її верхівці. А от працівники середньої ланки значно рідше стикаються з цим почуттям.

Чим шкідлива самотність

Читайте також: Названо найкращий спосіб позбутись наслідків стресу