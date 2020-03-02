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Звички, з яких починаються токсичні стосунки

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Стосунки - фото 1
Стосунки / lady7jess

Існує декілька звичок, які можуть спровокувати такі токсичні відносини.

Надлишок спілкування

Особливо це стосується самого початку відносин або їх розвитку через кілька років. Ділитися емоціями і думками – важливо і треба, але коли один партнер починає вантажити іншого щоденними проблемами, рутиною, іскра і захоплення можуть щезнути.

Прихована агресія

Найчастіше, її провокують жінки, штовхаючи чоловіка на ревнощі, ставлячи йому умови або роблячи натяки на своє невдоволення. Таким чином, скоріше, відбудеться непорозуміння, а такі експерименти можуть перетекти в серйозні конфлікти.

Провокування на ревнощі

Наприклад, дівчина з метою "оновити" відносини починає відкрито фліртувати з іншими, а хлопець, своєю чергою – звинувачувати її в волелюбність і розбещеність за мінімальне декольте. У цьому випадку варто обговорити: можливо, ви прийшли до цього ненавмисно, а "гра" трошки затягнулася.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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