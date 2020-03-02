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Названо найкращий спосіб позбутись наслідків стресу

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Як швидко зняти стрес - фото 1
Як швидко зняти стрес

Стрес переслідує людей всюди, тому дуже важливо вміти нівелювати його вплив на здоров'я. І для цього є дуже простий та безкоштовний спосіб!

Американські науковці з Університету Корнелла дійшли до висновку, що зняти наслідки стресу дозволяє перебування на природі. Це підтвердив експеримент за участю студентів віком 15-30 років, які справді почувались значно щасливішими та спокійнішими після відпочинку.

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"Багато часу не потрібно. Всього 10 хвилин на вулиці викликають позитивні зміни. Швидше за все, у більшості людей є можливість виходити на вулицю на короткий час кожен день, або хоча б кілька разів на тиждень", – ділиться глава команди учених Джен Мередіт.

За її словами, перебування на природі допомагають покращити рівень зосередження, настрій, а також показники тиску.

via GIPHY

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Джерело: zdorovia.com.ua
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