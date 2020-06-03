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Учені назвали секрет щасливих стосунків

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Запорука міцних стосунків - фото 1
Запорука міцних стосунків

Не існує ідеальних стосунків, але вони можуть бути міцними та щасливими. Тому дослідники визначили, у кого ж вдається створити пару на довгий час.

Учені з Бінгемтонського університету в Нью-Йорку дійшли до висновку, що фраза, мовляв, протилежності притягуються, насправді працює.

І ще: Чому жінки-начальниці частіше розлучаються з чоловіками

Виявилось, що й справді серйозні стосунки між людьми з різними інтересами та вподобаннями у певних речах, трапляються частіше, аніж у тих, хто має чимало спільного. Все тому, що навіть тривале життя у парі розбавляє можливість дізнатись щось нове.

Це підтвердило дослідження, у рамках якого стежили за 200 пар. За час спостереження кожні 5 закохані вирішили розійтись. І найбільше серед них було тих, хто мав схожі погляди на життя.

Запорука міцних стосунків - фото 407899
Запорука міцних стосунків

Психолог пояснює, що певні риси характеру людини мають компенсовуватись рисами партнерами, дозволяючи й справді доповнювати один одного. Звісно ж, не варто категорично ставитись до власних стосунків, якщо у вас з половинкою чимало спільного, адже справжня стабільність також залежить і від уміння поважати один одного та йти на компроміси.

Запорука міцних стосунків - фото 407898
Запорука міцних стосунків

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Джерело: lenta.ua
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