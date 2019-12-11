Учені назвали простий секрет щасливих стосунків

Не існує ідеальних стосунків, але є щасливі пари, які мають власні таємниці, як підтримувати любов та довіру. А науковці нещодавно відкрили ще один секрет справді тривалих та комфортних стосунків.

Учені провели особливе дослідження за участю пар, щоб визначити, чи є спільні фактори, які впливають на щастя у стосунках. З'ясувалось, що секрет доволі простий та не вимагає ні багато часу, ні, тим більше, коштів. Щоб бути більш щасливими у парі, потрібно просто частіше доторкатись до своєї другої половинки.

І ще: Чотири причини, чому чоловік відмовляється від сексу

Саме це підтвердило опитування щодо особливостей сну закоханих. Ті пари, які спали на відстані менше як 7 см, були значно більше задоволені своїм партнером, аніж ті, між ким було більше вільного простору.

Таємниця щасливих пар

Якщо ж між партнерами було понад 70 см, то їхні стосунки були справді холодними. Тому фахівці радять частіше доторкатись та обійматись з коханою людиною, адже це не лише приносить задоволення, а й впливає на загальну атмосферу в парі.

Таємниця щасливих пар

Читайте також: 6 безглуздих міфів про утримання від сексу