Чотири причини, чому чоловік відмовляється від сексу

Всім знайома ситуація, коли небажання займатися любов'ю жінки виправдовують головним болем. Але, як не дивно, у чоловіків також часто "болить голова".

Втома. Однією з причин відмови чоловіків від любовних утіх є втома. Статистичні дослідження підтверджують цей факт. Прийшовши з роботи, вони хочуть відпочити, побути наодинці. І якщо жінка постійно вимагає від нього то одного, то іншого, то сил, як психологічних, так і фізичних, на кохання у нього вже не залишається.

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Одноманітність. Відмовитися від інтиму чоловіка часто змушує одноманітність у стосунках і нудьга. Адже не дарма вигадали різного роду ігри та іграшки, які урізноманітнюють стосунки. Секс не має перетворюватися на зобов'язалівку.

Проблеми зі здоров'ям. Всі звикли, що чоловіки – це сильна стать, що чоловіки завжди здорові. Навіть при поганому самопочутті багато хто з них не звертаються до лікаря, але вперто відмовляються від близькості. Пояснюється це тим, що у хворих значно знижується лібідо.

Інша жінка. Відмовитися від близькості чоловік може і в тому випадку, якщо у нього з'явилася коханка. Не варто влаштовувати скандал і відразу подавати на розлучення. На думку психологів, спочатку варто розібратися в причинах того, що відбувається.

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