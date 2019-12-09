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6 безглуздих міфів про утримання від сексу
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Навколо теми статевої стриманості існує велика кількість міфів, які більшість досі сприймають за правду. Спробуємо разом із вами зруйнувати найпопулярніші з них!
Отже, у що на слід вірити, коли мова йде про утримання від сексу?
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1. Утримання не шкодить здоров'ю. Є, безумовно, і плюси: повне утримання найкраще захистить від захворювань, що передаються статевим шляхом. Тобто гонореї, сифілісу, хламідій і трихомоніазу можна не боятися. Щоправда, при оральному сексі і фінгерінгу все ж доведеться захищатися, адже так цілком реально заразитися ЗПСШ. Тривале утримання від сексу, до слова, не зашкодить здоров'ю, відтак боятися перерви не варто. Хіба що можна побоюватися втратити навички доводити жінку до оргазму. Щоправда, через це можна не хвилюватися, якщо ви будете у прекрасній фізичній формі!
2. Спермотоксикозу не існує. Сперма складається з сім'яної рідини і сперматозоїдів, і ні те, ні інше не токсичне для людини. Сперматозоїди взагалі періодично гинуть й утилізуються організмом як звичайні омертвілі клітини. Щоправда, можуть бути і застійні явища, і дискомфорт внаслідок них, але токсикоз – точно ні.
3. Утримання не приводить до відхилень. Неприйнятні сексуальні потяги (парафілії) виникають з досі невідомих обставин. Але жодна з офіційних теорій виникнення цих дивних "філій" або чогось схожого не пов'язана з тривалим утриманням.
4. Мастурбувати не шкідливо. Люди зазвичай частіше мастурбують, ніж займаються сексом. Це статистично доведений факт. Також варто врахувати, що мастурбація – не лише улюблене заняття одинаків, а й один з видів сексуальної активності. І так: мастурбація не шкодить здоров'ю доти, поки це не робиться невідповідними предметами, а міф про виростання волосся на руках і сліпоту – і зовсім дурості. До речі, деякі психологічні розлади лікуються мастурбацією, і це цілком медичний термін.
5. Стигматизація шкідлива. У 25 все ще не було сексу? Це не проблема. Буває, що людина любить мастурбувати, а її оточуючі вважають таку поведінку неприйнятною або взагалі гріхом. Все це не додає спокою і радості тому, у кого немає сексу.
6. Утримання зробить спортивні результати кращими. Ніяких прямих доказів такого ефекту поки не знайдено, а ось зворотне – цілком може навіть погіршити: через дефіцит сну. Але не більше.
Якщо все ж ви щиро вірите, що втомитеся від сексу напередодні змагань, то краще ним таки не займатися.
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