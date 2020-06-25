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Учені назвали простий і приємний спосіб знизити стрес

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Експерти закликають партнерів спати разом - фото 1
Експерти закликають партнерів спати разом

Дослідження, які вивчають взаємозв'язок спільного з партнером сну, суперечливі. Здебільшого вони ґрунтуються тільки на русі тіла. Доктор Хеннінг Йоханнес Дрюс з Центру інтегративної психіатрії (ZIP), Німеччина і його колеги, вирішили провести глибше дослідження.

Для дослідження відібрали 12 молодих, здорових гетеросексуальних пар, які провели чотири ночі у лабораторії сну. Вимірювалися різні параметри, в тому числі виконувалася полісомнографія. Крім того, учасники заповнили опитувальники, призначені для оцінки стосунків.

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Результати показали, що фаза швидкого сну (REM) збільшується і рідше порушується у пар, що сплять разом, у порівнянні з тим, коли вони спали окремо. Це відкриття особливо актуальне, оскільки швидкий сон, пов'язаний з яскравими сновидіннями, регулюванням емоцій, пам'яттю, соціальними взаємодіями і творчим вирішенням проблем.

Спільний сон знижує емоційний стрес - фото 412299
Спільний сон знижує емоційний стрес

Команда також виявила, що пари синхронізують свої схеми сну, коли сплять разом. Ця синхронізація позитивно корелювала з рівнем стосунків. Іншими словами, чим вище учасники оцінюють значимість їхніх стосунків, тим сильніше була синхронізація.

Дослідники припускають, що спільний сон покращує і стабілізує фазу швидкого сну, що позитивно позначається на соціальній взаємодії і знижує емоційний стрес.

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Джерело: Medikforum
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