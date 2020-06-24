Чому одні люди люблять обійматися, а інші – ні: пояснення вчених

Якщо вас турбувало питання, чому одні люди люблять обійматися, а інші терпіти не можуть цей процес, то ми спробуємо пролити світло на це питання. У цьому нам допоможуть науковці зі США.

Нове дослідження близнюків показало, що генетика багато в чому визначає, наскільки людина любить обійми. Це справедливо для жінок, але не для чоловіків.

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Учені з Університету Арізони з'ясували, що любов до дотиків для жінок на 45% визначається спадково і на 55% – під впливом середовища (це медіа, стосунки й інший особистий досвід). При цьому генетика не визначає, наскільки лагідні чоловіки. В їхньому випадку на це впливає тільки оточення.

У дослідженні брали участь 464 пари дорослих близнюків (з ідентичними генотипами і з різними) – від 19 до 84 років. Учасникам запропонували заповнити анкети й оцінити, наскільки вони експресивні в прояві ніжних почуттів. Потім учені порівняли відповіді в кожній парі.

Люди, які здебільшого схильні до обіймів, можуть відчувати тактильний голод під час соціального дистанціювання, підкреслюють автори дослідження.

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