Гормон кохання може викликати агресію: пояснення вчених

Вчені з'ясували, що гормон кохання окситоцин в залежності від обставин може викликати не тільки прихильність, а й агресію.

Для дослідження вчені створили для лабораторних мишей умови, максимально наближені до природних. Активність мишей відстежувалася цілодобово за допомогою камер. Також дослідники застосовували оптогенетики – метод, який дозволяє активувати певні нейрони за допомогою світла.

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Вчені активували в гіпоталамусі мишей продукування окситоцину. Виявилося, що спочатку під впливом окситоцину миші стали проявляти підвищений інтерес один до одного, але незабаром почали поводитися агресивно. Цікаво, що збільшення вироблення окситоцину у мишей в класичних лабораторних умовах приводило до зниження агресії.

Вчені вважають, що окситоцин може посилювати сприйняття різних соціальних сигналів, які потім можуть привести до просоціальної або антисоціальної поведінки. Все залежить від характеру тварини та умов, в які вона потрапила.

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