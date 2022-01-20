Учені назвали простий і несподіваний спосіб покращити здоров'я

Це заняття надзвичайно сильно люблять українці. І ним, як виявилося, корисно займатися. А все тому, що воно може покращити ваш стан здоров'я.

Науковці констатують, що спів може бути ефективним способом поліпшити стан серцево-судинної системи, а також психоемоційне здоров'я. Про це розповідає видання Medikforum.

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Заняття співом можуть стати одним із простих способів покращити своє здоров'я. Дослідження неврологів під керівництвом доктора Тоні Стефферт показало, що спів – хороший спосіб тренувати серце. У цьому плані його можна порівняти з ефектом тренувань у спортзалі.

"Спів протягом чотирьох хвилин може збільшити частоту серцевих скорочень до швидкості спалювання жиру, а це 139 ударів на хвилину. Під час групового співу, як і під час караоке, частота серцевих скорочень може досягати 153 ударів за хвилину, що еквівалентно кардіозоні високої інтенсивності", – констатують науковці.

Крім того, спів здатний активізувати синтез дофаміну, завдяки якому покращується сон, стає позитивним настрій. За словами дослідників, виконання улюблених пісень формує ефект стійкого задоволення, яке можна порівняти з тим, що спостерігається у людей, які займаються медитаціями.

Приплив задоволення та розумового розслаблення у поєднанні зі збільшенням частоти серцевих скорочень під час співу має винятково позитивний ефект. Тож це заняття дозволяє не лише розслабитися, а й стати здоровішими.

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