Як ходьба по кімнаті впливає на нашу креативність: цікаве дослідження

Свобода руху – рушійна сила для творчих ідей. І аби підвищити свою креативність, зовсім не потрібно годинами гуляти.

Під час пішої прогулянки у нас справді з'являються творчі ідеї. Але креативність підвищують навіть якщо трохи походити кімнатою чи зробити невеликі вправи сидячи. Головне – мати свободу руху, пише Science Daily.

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Дослідники провели три експерименти із застосуванням тесту Гілфорда. За його правилами, добровольці повинні вигадати якомога більше альтернативних способів використання предметів: ложки, бинтів, зубної щітки, рушника та інших.

Під час першого експерименту частина добровольців сиділа, частина ходила по кімнаті. Із завданням краще впоралася друга група.

У наступних двох випробуваннях деякі добровольці ходили по кімнаті вільно, інші по певній траєкторії. Інші або сиділи біля екрана комп'ютера в одній і тій самій позі, або могли рухатися, не встаючи зі стільця. Виявилося, що при обмеженні свободи руху ефект поліпшення творчих здібностей знижувався.

Наше дослідження показує, що не рух сам собою допомагає нам мислити більш гнучко. За це відповідає свобода самовизначених рухів. Тобто, головне — можливість пересування без зовнішніх обмежень, — пояснила нейробіологиня Барбара Гендель.

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