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Учені назвали продукти, які знищують поганий жир

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Продукти знищують вісцеральний жир - фото 1
Продукти знищують вісцеральний жир

Британські науковці визначили, які смаколики допомагають спалити небезпечний вісцеральний жир, який оточує органи. Перелік продуктів доволі простий і підійде кожному.

Медики з Великобританії провели ряд досліджень щодо того, як різні продукти можуть впливати на вісцеральний жир, який збільшує ризики проблем зі здоров'ям. Так виник ТОП-5 смаколиків, які дозволяють зменшити кількість такого "активного" жиру.

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До переліку входить пісне м'ясо, адже під час високобілкових дієт можна спалити 80-100 калорій за день. Далі йдуть яйця, які мають достатньо протеїну, який швидко втамовує голод, втримує м'язову масу та допомагає використовувати більше калорій.

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У списку також опинились горіхи, які багаті на клітковину, білок та "хороший" жир. Особливу увагу варто звернути на мигдаль. Також серед корисних смаколиків є тунець, який доволі популярний у раціонах багатьох дієт. Також медики радять не ігнорувати зелений чай, який покращує стан серцево-судинної системи та пришвидшує метаболізм.

Водночас фахівці пояснюють, що зловживанням смаженої їжі, солодощів та фастфуду точно не допомагає у боротьбі з поганим жиром.

Продукти знищують вісцеральний жир - фото 337609

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Джерело: newsyou.info
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