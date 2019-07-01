На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як підвищити рівень тестостерону: прості поради
-
- 108
Сон, харчування, силові тренування – все це дозволяє заповнити рівень тестостерону у чоловіків, чиє здоров'я страждає через його занадто низький рівень. Розберімось детальніше, що з цим усім робити та як допомогти підвищити рівень гормону, який позитивно впливає на чоловічу силу.
Знижений рівень тестостерону чоловікам пропонують підвищувати медикаментозно, але існують і природні способи збільшити концентрацію чоловічого гормону. Про них і піде далі мова.
І ще: Учені з'ясували, який продукт суттєво впливає на ріст м'язів
Сон. Якщо чоловік протягом тижня буде спати менше ніж 5 годин на добу, то рівень тестостерону в його організмі знизиться на 15%. Сон дуже важливий для чоловічого здоров'я, адже саме уві сні відбувається синтез тестостерону. Спати вночі потрібно не менше 6 годин.
Харчування. Для активного відтворення тестостерону природним шляхом чоловічому організму потрібні цинк, магній і деяка кількість холестерину. Ось чому в раціоні у чоловіків повинні бути присутніми в розумних кількостях жир і м'ясо. В умовах низькожирового харчування кількість тестостерону зменшується.
Силові вправи. Чоловіки, які регулярно займаються спортом, як правило, не стикаються з проблемами низького тестостерону. Водночас занадто інтенсивні тренування чоловічому організму можуть нашкодити, оскільки при перевантаженнях виростає зміст стресового гормону кортизолу, через що синтез тестостерону падає.
Регулярне статеве життя. На виробництво тестостерону впливає інтенсивність статевого життя – шкідливі як утримування, так і занадто бурхливе інтимне життя. За словами вчених, регулярний секс сприяє виробленню тестостерону (особливо в зрілому віці), але він не повинен відбуватися частіше 2-3 разів на тиждень, інакше можливий зворотний ефект – рівень гормону буде падати.
Відмова від пива. Алкоголь негативно впливає на центри головного мозку, відповідальні за процеси формування чоловічого гормону. У чоловічому організмі під його впливом запускається процес трансформації тестостерону на естроген. Найбільший ворог чоловічого гормону – пиво.
Читайте також: Як зробити шашлики корисними: поради лікарів
-
17:475 вагомих причин їсти сливи щодня
-
17:22Amazon може вийти на український ринок
-
16:51Не все так однозначно: США таки не знімуть всі обмеження з Huawei
-
16:38У Києві запустили лімузин, який плаває по річці
-
16:23Науковці назвали ще один корисний спосіб боротьби з ожирінням
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:10Реєстрація електронних кабінетів вступників: як правильно подати заяву
-
15:54Як подорожують мешканці європейських країн: цікаве дослідження
-
15:33Нову рекламу AirPods зняли в Києві: ефектне відео
-
15:14Як підвищити рівень тестостерону: прості поради
-
15:00Кабачкова ікра на зиму: рецепти консервації в домашніх умовах
-
14:53Маслкари Dodge Challenger і Charger стануть гібридами
-
14:30Кохана Віктора Павліка відповіла на критику хейтерів у мережі
-
14:14Apple відкликає ноутбуки MacBook Air 2018 року: у чому причина
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:55Київський викладач показав рекордну шпаргалку
-
13:29Американка розкрила секрет ідеальних фото
-
12:50У Пекіні представили віртуального суддю зі штучним інтелектом
-
12:26Вєрка Сердючка здивувала мережу своїм новим образом
-
12:00Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
11:40У мережі розкритикували найбезглуздіше фото Каменських
-
11:17У Китаї випустили копію iPhone XI Max до його релізу
-
10:45Голос Діти 5 сезон 6 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв
-
10:19Олександр Пономарьов розчулив мережу архівним фото
-
09:47Google Maps буде повідомляти про завантаженість автобуса і поїзда
-
15:14Як підвищити рівень тестостерону: прості поради
-
12:00Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку
-
10:45Голос Діти 5 сезон 6 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв
-
09:15Українцям підвищили пенсії з 1 липня 2019: кому і на скільки
-
07:55Уляна Супрун розповіла несподівану правду про популярні ягоди
- 30 червня
-
21:51Чи здатна кава допомогти вам схуднути
-
20:01Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Золоті піски
-
18:21Скільки українців впевнені у завтрашньому дні: опитування
-
17:25Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
-
15:00Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
-
12:20Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
10:25Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа
-
08:15Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
- 29 червня
-
20:47Супрун розповіла, як правильно дозувати засмагу
-
19:20Українці – найсексуальніша нація світу: деталі
-
17:50Кіно вихідного дня: три фільми про літо для гарного настрою
-
14:19Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
-
12:15Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у липні
-
10:26Свіжа рок-музика: плейлист найкращих нових пісень
-
08:12Це цікаво: як комарі знаходять своїх потенційних жертв
- 28 червня
-
21:53Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу
-
18:20Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день
-
14:54Що відбувається з вашим тілом, коли ви перестаєте тренуватися
-
10:20Зеленський привітав українців з Днем Конституції і влаштував флешмоб: відео
-
07:14Погода в Україні 28 червня: у західних областях очікується похолодання