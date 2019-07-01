Як підвищити рівень тестостерону: прості поради

Сон, харчування, силові тренування – все це дозволяє заповнити рівень тестостерону у чоловіків, чиє здоров'я страждає через його занадто низький рівень. Розберімось детальніше, що з цим усім робити та як допомогти підвищити рівень гормону, який позитивно впливає на чоловічу силу.

Знижений рівень тестостерону чоловікам пропонують підвищувати медикаментозно, але існують і природні способи збільшити концентрацію чоловічого гормону. Про них і піде далі мова.

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Сон. Якщо чоловік протягом тижня буде спати менше ніж 5 годин на добу, то рівень тестостерону в його організмі знизиться на 15%. Сон дуже важливий для чоловічого здоров'я, адже саме уві сні відбувається синтез тестостерону. Спати вночі потрібно не менше 6 годин.

Здоровий сон допомагає поповнити рівень тестостерону

Харчування. Для активного відтворення тестостерону природним шляхом чоловічому організму потрібні цинк, магній і деяка кількість холестерину. Ось чому в раціоні у чоловіків повинні бути присутніми в розумних кількостях жир і м'ясо. В умовах низькожирового харчування кількість тестостерону зменшується.

Силові вправи. Чоловіки, які регулярно займаються спортом, як правило, не стикаються з проблемами низького тестостерону. Водночас занадто інтенсивні тренування чоловічому організму можуть нашкодити, оскільки при перевантаженнях виростає зміст стресового гормону кортизолу, через що синтез тестостерону падає.

Слід приділяти час фізичним навантаженням

Регулярне статеве життя. На виробництво тестостерону впливає інтенсивність статевого життя – шкідливі як утримування, так і занадто бурхливе інтимне життя. За словами вчених, регулярний секс сприяє виробленню тестостерону (особливо в зрілому віці), але він не повинен відбуватися частіше 2-3 разів на тиждень, інакше можливий зворотний ефект – рівень гормону буде падати.

Відмова від пива. Алкоголь негативно впливає на центри головного мозку, відповідальні за процеси формування чоловічого гормону. У чоловічому організмі під його впливом запускається процес трансформації тестостерону на естроген. Найбільший ворог чоловічого гормону – пиво.

Чоловікам слід відмовитися від пива

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