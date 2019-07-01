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Як підвищити рівень тестостерону: прості поради

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Рівень тестостерону можна підвищити без медикаментів - фото 1
Рівень тестостерону можна підвищити без медикаментів

Сон, харчування, силові тренування – все це дозволяє заповнити рівень тестостерону у чоловіків, чиє здоров'я страждає через його занадто низький рівень. Розберімось детальніше, що з цим усім робити та як допомогти підвищити рівень гормону, який позитивно впливає на чоловічу силу.

Знижений рівень тестостерону чоловікам пропонують підвищувати медикаментозно, але існують і природні способи збільшити концентрацію чоловічого гормону. Про них і піде далі мова.

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Сон. Якщо чоловік протягом тижня буде спати менше ніж 5 годин на добу, то рівень тестостерону в його організмі знизиться на 15%. Сон дуже важливий для чоловічого здоров'я, адже саме уві сні відбувається синтез тестостерону. Спати вночі потрібно не менше 6 годин.

Здоровий сон допомагає поповнити рівень тестостерону - фото 337472
Здоровий сон допомагає поповнити рівень тестостерону

Харчування. Для активного відтворення тестостерону природним шляхом чоловічому організму потрібні цинк, магній і деяка кількість холестерину. Ось чому в раціоні у чоловіків повинні бути присутніми в розумних кількостях жир і м'ясо. В умовах низькожирового харчування кількість тестостерону зменшується.

Силові вправи. Чоловіки, які регулярно займаються спортом, як правило, не стикаються з проблемами низького тестостерону. Водночас занадто інтенсивні тренування чоловічому організму можуть нашкодити, оскільки при перевантаженнях виростає зміст стресового гормону кортизолу, через що синтез тестостерону падає.

Слід приділяти час фізичним навантаженням - фото 337471
Слід приділяти час фізичним навантаженням

Регулярне статеве життя. На виробництво тестостерону впливає інтенсивність статевого життя – шкідливі як утримування, так і занадто бурхливе інтимне життя. За словами вчених, регулярний секс сприяє виробленню тестостерону (особливо в зрілому віці), але він не повинен відбуватися частіше 2-3 разів на тиждень, інакше можливий зворотний ефект – рівень гормону буде падати.

Відмова від пива. Алкоголь негативно впливає на центри головного мозку, відповідальні за процеси формування чоловічого гормону. У чоловічому організмі під його впливом запускається процес трансформації тестостерону на естроген. Найбільший ворог чоловічого гормону – пиво.

Чоловікам слід відмовитися від пива - фото 337470
Чоловікам слід відмовитися від пива

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Джерело: Medikforum
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