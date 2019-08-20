Учені назвали предмет, який заважає вам концентруватися на роботі

У перервах між роботою люди часто "залипають" в смартфоні. Але дослідники Ратгерського університету з'ясували, що це не дозволяє мозку повноцінно відпочивати. Як результат, використання телефона в проміжках між складною розумовою діяльністю призводить до зниження ефективності.

Під час експерименту дослідники дали 414 студентам 20 складних головоломок, які їм потрібно було розв'язати. На половині завдань деяким з них дозволили відпочити і взяти свої смартфони. Інші під час перерви використовували папір або комп'ютер, а деякі і зовсім не відволікалися при виконанні завдань.

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Учасники тесту, які під час перерви користувалися смартфоном, показували найвищі рівні розумового виснаження, і згодом їм складніше було розв'язувати головоломки. Їх ефективність та швидкість після паузи можна було порівняти з тими, хто працював без зупинки. Ці учасники розв'язали трохи більше завдань, ніж ті, хто не робив перерви зовсім, але помітно менше в порівнянні з іншими учасниками експерименту. Студентам, які відволікалися на свої смартфони, треба було на 19% більше часу для виконання решти завдань.

Використання телефона між завданнями або проміжними завданнями стає все більш поширеним явищем. Важливо знати вплив від використання цього пристрою в кожну вільну хвилину. Ми припускаємо, що такий відпочинок нічим не відрізняється від будь-якого іншого, але разом з тим телефон може підвищувати рівень неуважності, що ускладнює відновлення сфокусованості на роботі після перерви, – зазначила Террі Курцберг, співавтор і доцент кафедри менеджменту Rutgers Business School.

Смартфони відволікають та виснажують вас

За її словами, сама наявність телефона викликає у людини думки про перевірку повідомлень, спілкування та постійний доступ до нової інформації.

Тому ми рекомендуємо під час робочого дня ховати телефон у рюкзак або шухляду столу, аби він не відволікав вас. А от під час перерв на каву або виходу на обід гаджет брати з собою категорично не слід!

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