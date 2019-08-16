Науковці зруйнували найпопулярніший міф про жінок: ви теж у нього вірили

Не вірте в те, що жінки схильні до багатозадачності, це – популярний міф. Учені встановили: необхідність вирішувати відразу багато справ виснажує усіх без винятку.

Існує дуже популярна думка про те, що жінки в силу специфіки свого мозку, добре справляються з багатозадачністю, яка вимагає одночасного виконання відразу кількох справ, які пов'язані між собою, за обмежений час. Такий обсяг робіт є дуже серйозним когнітивним навантаженням, яке вимагає від різних областей мозку швидкого перемикання та підвищеної здатності концентруватися.

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Психологи з Аахенського університету (Німеччина) перевірили, наскільки справедливим є твердження про схильність жінок до багатозадачності. Фахівці порівняли здібності справлятися з багатозадачністю у представників обох статей. Їх праці присвячена публікація у журналі PLOS ONE.

Учені провели серію експериментів за участю групи чоловіків і групи жінок – у кожній по 48 осіб. Піддослідним давалися завдання, пов'язані з буквами або числами, які вимагали або послідовного перемикання (завдання вирішуються одне за іншим), або одночасного виконання. Дослідники фіксували швидкість реакцій мозку й оцінювали точність виконання завдань.

Жінки не такі уже й багатозадачні, як здається

У результаті вчені зробили висновок, що теорія про жіночу схильності до багатозадачності – міф.

Як для жінок, так і для чоловіків ситуація багатозадачності однаково важка та дискомфортна. Коли мозку доводиться паралельно вирішувати різні проблеми, якість його роботи знижується – сповільнюється швидкість реакцій і погіршується точність виконання робіт, – постулювали автори проекту.

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