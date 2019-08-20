Популярні харчові помилки офісних працівників

Часто офісні працівники нехтують здоровим харчуванням та отримують шкідливі звички, які впливають на здоров'я та працездатність. Цих помилок краще уникати!

Офісні працівники вважаються однією із найвразливіших категорій людей, оскільки у них часто відсутні нормальні режими сну та харчування, а тривале сидіння збільшує ризики різних захворювань. Тому варто попрощатись з популярними помилками, які вони роблять.

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Відсутність сніданку. Чимало людей нехтує ранковою трапезою, обираючи у якості заміну чай чи каву. Однак краще встати на кілька хвилин раніше та все ж поснідати, аніж потім мляво працювати.

Чимало людей нехтує ранковою трапезою, обираючи у якості заміну чай чи каву. Однак краще встати на кілька хвилин раніше та все ж поснідати, аніж потім мляво працювати. Шкідливі перекуси. Саме вони з'являються через відсутність першого прийому їжі. Коли стіл наповнюється печивом, цукерками, чіпсами та іншими снеками, то цьому не раді ні шлунок, ні фігура.

Забагато кави. Бажання бути постійно активним є цілком нормальним, але це не означає, що варто щогодини бігати за кавою. Медики давно наголосили, що більше 2-х горнят ароматного напою краще не вживати.

Бажання бути постійно активним є цілком нормальним, але це не означає, що варто щогодини бігати за кавою. Медики давно наголосили, що більше 2-х горнят ароматного напою краще не вживати. Відсутність обіду . Жити на перекусах доволі складно, адже це негативно позначається на обміні речовин та взагалі працездатності. А згодом загрожує появою неприємних відчуттів та захворювань.

. Жити на перекусах доволі складно, адже це негативно позначається на обміні речовин та взагалі працездатності. А згодом загрожує появою неприємних відчуттів та захворювань. Надто ситний обід. Хто б міг подумати, але надто ситна обідня трапеза після голодування викликає бажання відпочити, поспати і просто не працювати. До того ж, метаболізм також страждає, а організм починає накопичувати жир, побоюючись наступного "голодного" періоду.

Шкідливі звички офісних працівників

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