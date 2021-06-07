Учені назвали один секрет, який дозволяє почуватися максимально щасливими

Науковці з Великої Британії розкрили секрет досягнення почуття щастя. Для цього люди повинні зменшити свої очікування. Але робити це необхідно не настільки низько, щоб не почуватися нікчемними.

Стримуйте свої очікування від життя, щоб не розчаровуватися через те, що вони не здійснюються. Як пише The Daily Mail, саме це і є основою щасливого життя. До такого висновку дійшли учені з Університетського коледжу Лондона. Для цього вони запустили проєкт з розрахунку рівня щастя.

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Його метою є пошук найпростішого рівняння, що пояснює, що саме робить нас щасливими. Вчені створили мобільну гру, яка спонукає користувачів приймати ризиковані рішення та попередньо висловлювати свої припущення про те, наскільки вони будуть успішними. Понад 18 000 людей завантажили його, що дозволило дослідникам простежити зв'язок між результативністю, очікуваннями та рівнем щастя у людей.

Отримані результати були зіставлені з МРТ-сканами, що дало можливість вивести рівняння, що пояснює різні фактори, які мають значення для здобуття щастя кожним з нас. Учені встановили, що щастя пов'язане з очікуваннями, і помірні очікування збільшують ймовірність приємного сюрпризу. А якщо вони постійно підвищені, то це робить людину нещасною. Тож дуже важливо правильно виставити баланс.

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