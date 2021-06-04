Учені назвали 5 видів відносин кота з господарем: перевірте, які у вас

Науковці з університету Лінкольна опитали майже чотири тисячі власників кішок. Це дозволило виокремити цілих п'ять видів взаємин людей і їх вихованців: відкриті, відчужені, епізодичні, дружба та співзалежність.

Вони відрізняються ступенем прихильності господарів і котів один до одного, пише N + 1. Пройдемося детальніше по кожному з видів відносин.

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Відкриті відносини

Спостерігалися у 28,4% опитаних. Кішкам у таких відносинах господар не особливо потрібен, вони навіть намагаються його уникати. Навряд чи будуть сідати до нього на коліна або лизати обличчя. Вихованці вільні у пересуваннях і добре ладнають з іншими людьми. Для господаря кішка – теж не центр світу. Він вкладає помірні зусилля у розвиток емоційного зв'язку з твариною.

Відчужені відносини

Спостерігалися у 27,1% респондентів. Господар практично не вкладається в стосунки з кішкою. Для нього вона не член сім'ї. Вона відповідає йому байдужістю і гуляє сама по собі. Інші люди їй теж байдужі.

Епізодичні відносини

Відрізняються від відчужених відносин лише тим, що у цілому кішка товариська. Вона любить бути поза домом, може пропадати на кілька днів або ходити у гості до сусідів.

Дружба

Господар віддає кішці максимум своїх душевних сил і часу. А їй – подобається бути поруч з ним. При цьому поведінка вихованця не обмежується, у нього є певна свобода. Поруч зі своєю людиною кішка проводить обмежену кількість часу. Наприклад, вона йде гуляти на вулицю, коли той їде на роботу.

Співзалежність

Господар обожнює кішку, і їй це до вподоби. Цей тип відносин відрізняється від дружби тим, що людина і вихованець проводять разом більше часу. При цьому кішка нікуди не виходить з дому або квартири. Тварина може погано жити з іншими людьми та ховатися, якщо хтось приходить у гості. Часто такі відносини виникають між кішкою і самотньою людиною.

Дружба і співзалежність – найпоширеніші форми відносин людей і кішок. Про них повідомили 44,5% респондентів. Учені відзначили, що в опитуванні брали участь лише мешканці Великої Британії, в основному жінки. Тому в інших частинах планети можуть бути інші види взаємин.

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