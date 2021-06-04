Перегляньте свій раціон і ще 4 прості способи підвищити гормон щастя

А чи знаєте ви про те, що додавання певних популярних продуктів у щоденний раціон може зробити вас щасливішими? Ось кілька рекомендацій з цього приводу від досвідчених дієтологів і психологів.

Є певні продукти, які підвищують вироблення гормонів щастя типу ендорфіну, серотоніну й окситоцину. До них належать горіхи та насіння з великою кількістю триптофану, йогурт, що підвищує рівень пробіотиків у кишківнику, гостра їжа з капсаїцином, яка сприяє виділенню ендорфінів, яйця та риба з вітамінами B3, B6 B12 і жирними кислотами Омега-3, а також шпинат, листова зелень і банан. Ці продукти багаті магнієм, а дослідження показують, що він підвищує рівень серотоніну і дофаміну. Крім цього, можна спробувати й інші способи, пише The Health Site.

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1. Фізичні навантаження щодня. Тренування допомагають звільняти гормон ендорфін, який викликає позитивні емоції. Регулярні заняття спортом зміцнюють здоров'я, а це підвищує впевненість у собі та самооцінку.

2. Досягнення поставлених цілей. Для того, щоб рідше розчаровуватися, ставте перед собою не надто значні цілі. А їх досягнення дуже підвищує настрій. Завжди приємно чути від себе і від когось іншого, що ви виконуєте задумане. Це теж сприяє виробленню дофаміну.

3. Симпатії до всіх. Намагайтеся частіше робити добрі вчинки та зберігайте люб'язність з усіма без винятку навколо вас. Спостереження показують, що подібна тактика звільняє гормон серотонін. А він підвищує рівень щастя, зміцнює сон і процеси травлення.

4. Більше обіймів. Фізичні дотики у світі пандемії повністю втрачені, але коли все закінчиться, обніматися потрібно частіше. Вже зараз ви можете обіймати членів своєї сім'ї та близьких друзів, цілувати дітей і людей, яких ви любите. Це сприяє виробленню окситоцину

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