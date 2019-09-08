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Учені назвали несподівану користь чаю

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Що краще пити: чай чи каву - фото 1
Що краще пити: чай чи каву

Деякі люди люблять пити каву, а деякі у захваті від чаю. Виявилось, що любов до останнього напою здатні відчутно покращити життя. Детальніше читайте далі.

Науковці виявили, що любителі чаю мають значно більше шансів на довге життя, аніж ті, хто доволі рідко вживає цей напій. Річ у тому, що він дозволяє на 24% знизити ризики смерті через різні захворювання, не пов'язані з серцево-судинною системою.

І ще: Ці продукти обов'язково їсти людям, які курять

Це підтвердили експерименти французьких науковців, які стежили за станом здоров'я 131 тисячі хворих, які саме перебували у Центрі превентивної медицини у Парижі. Всіх піддослідних умовно розділили на дві команди: фанати кави та фанати чаю.

Чай допомагає продовжити життя - фото 353447
Чай допомагає продовжити життя

Тоді медики відстежували кількість вживання цих напоїв, що дозволило зробити конкретніші групи, приміром, люди, які п'ють 1-3 горня кави чи чаю, 4 і більше, а також взагалі не вживають цих напоїв. Врешті медики виявили, що чай значно ефективніше покращує стан здоров'я людей, аніж кава.

"Вживання чаю зменшує ризики смерті від різних захворювань, а особливо це було помітно у курців та тих людей, які кинули курити", – пояснюють фахівці.

Чим корисно пити чай - фото 353446
Чим корисно пити чай

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Джерело: newsyou
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