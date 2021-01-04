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Учені назвали найпопулярніший вік чоловіків і жінок на сайтах знайомств

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Жінки віддають перевагу 50-річним чоловікам - фото 1
Жінки віддають перевагу 50-річним чоловікам

Дослідження, опубліковане у Science Advances, оприлюднило найпопулярніший жіночий і чоловічий вік на сайтах знайомств. Автори вивчили 200 000 анкет, роблячи акцент на те, яких партнерів шукають люди обох статей, і дійшли до несподіваного висновку.

Виявилося, що серед чоловіків найпопулярніші анкети тих, кому виповнилося 50 і більше років. Цим вкотре підтверджується "ефект Джорджа Клуні". Щодо жінок, то їхня популярність на сайтах знайомств припадає на 18-річний вік.

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Також нас дуже здивувало, що популярність чоловічих анкет зростає не лише з віком, але й з рівнем освіти чоловіка, – зауважила Елізабет Брух, доцент соціології у Мічиганському університеті й авторка дослідження.

Результати дослідження свідчать про те, що чоловіки з часом не міняються. Вони під час вибору потенційної партнерки звертають увагу на її вік. Мовляв, молодша партнерка зможе гарантувати продовження роду.

Учені назвали найпопулярніший вік чоловіків і жінок на сайтах знайомств - фото 441807

Натомість жінки зробили еволюційний крок: вони враховують під час вибору партнера не лише статуру чоловіка, а й його інтелектуальні дані.

Але і чоловіки, і жінки, як повідомляють автори дослідження, віддають перевагу потенційним партнерам, які у середньому на чверть популярніші за себе. Також вони використовують різні стратегії поведінки у залежності від того, як вони оцінюють привабливість свого потенційного партнера.

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Джерело: Science Mag
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