Учені назвали найкращий вік для створення сім'ї

Науковці визначили, у якому віці ідеально брати шлюб, щоб мати міцні стосунки.

Британські науковці під керівництвом Ніколаса Вольфінгера провели масштабне дослідження, яке допомогло визначити ідеальний вік для створення родини. Експерти провели аналіз тисяч особистих анкет, а також опитали подружжя різного віку. Виявилось, що найкращий час для шлюбу – від 28 до 32 років.

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Експерти пояснюють, що пари, які взяли шлюб у такому віці, у більшості випадків значно щасливіші, аніж інші, а також мають найнижчий відсоток розлучень. А от ті, хто вирішили пірнути у сімейне життя до 20 років або після 40 – часто не у захваті від своїх партнерів.

Річ у тому, що у молоді з юнацьким максималізмом бракує досвіду, а от у людей за 40 шлюб є чимось на кшталт останнього шансу не бути самотнім. Тому у такому віці люди не надто адекватно та тверезо оцінюють ситуацію та свою половинку. Щоправда, варто розуміти, що це лише загальні цифри, і в кожного – свій ідеальний час.

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