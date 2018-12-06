На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Не сексом єдиним: 5 головних потреб кожного чоловіка
-
- 21
У кожного з нас є речі, які роблять нас насправді щасливими. Звичайно ж, є базові потреби, але є й ті, які допомагають нам відчувати максимум задоволення від життя.
Отже, до вашої уваги п'ять головних потреб кожного чоловіка!
І ще: Науковці назвали заняття, яке позитивно впливає на продуктивність
Потреба в самореалізації
Мова йде про можливість знайти себе у цьому світі – ніша, в якій ви будете відчувати себе віртуозом. Звичайно ж, що спочатку у вас може зовсім нічого не виходити, але в цьому випадку головне – не здаватися. До слова, самореалізація та кар'єра – не завжди тотожні, а це означає, що реалізуватися вам може допомогти хобі, а не заняття, якому ви віддаєте третину свого часу.
Потреба відчувати себе потрібним
Вибачте за тавтологію! Кожному чоловіку важливо бути потрібним. І мова не про матеріальну площину, а про емоційну та психічну підтримку. Кожен представник сильної половини людства почувається значно краще, коли його визнають лідером, коли йому довіряють та доручають певні завдання/обов'язки.
Потреба у флірті та жіночій увазі
Тут все просто й очевидно: ви хочете отримувати у свою сторону якомога більше романтичних флюїдів. Звичайно ж, це зовсім не означає, що кожна панянка, яка звертає на вас увагу, стає потенційною сексуальною партнеркою. Навіть наявність коханої не означає, що для вас буде байдужою увага інших. Крім того, жіноча увага робить вас більш упевненими в собі!
Потреба у ризику
Чоловіки обожнюють адреналін. Для представників сильної половини людства надзвичайно важливі пригоди, які роблять життя насиченим і яскравим. Щоправда, не забувайте, що ризик пов'язаний із високим рівнем травматизму. Будьте обережними!
Потреба іноді (!) бути слабким
Чоловіків змалечку програмують на те, що вони мають бути мужніми та сильними. Втім, іноді кожен, навіть ультрасильний чоловік, може бути слабким і виснаженим. Від чоловіків завжди чогось очікують та вимагають від них того, на що вони часом не здатні. Утім, це зовсім не означає, що варто розслабитися та постійно себе жаліти. Скімлення – не найкращий варіант!
Читайте також: Науковці назвали найкорисніший час для прокидання
-
22:52Ще один: Google закриває черговий сервіс
-
22:16Не сексом єдиним: 5 головних потреб кожного чоловіка
-
21:45Серіал Жити заради кохання 8 серія – дивитися онлайн фінал стрічки 6-12-2018
-
21:18У Лондоні архітектори побудують місто з імбирних пряників: яскраві фото
-
20:53Влітку він збільшується: учені продовжують вражати своїми заявами
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:22Renault Sport удосконалила "гарячий" хетчбек Clio RS
-
19:55Календар Формули-1 на 2019 рік: коли дивитися
-
19:34Офіційно презентовано смартфон Nokia 8.1
-
19:16Укрзалізниця продала рекордну кількість квитків
-
18:53Apple AirPods отримають дуже корисні зміни
-
18:32Науковці розповіли, чому варто щодня пити морквяний сік
-
18:15Timberland – 45: цікаві факти про культові жовті черевики
-
17:51Цей простий суп допоможе скинути 8 кг за тиждень
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
17:43Науковці пояснили, чому деякі жінки більш байдужі до сексу
-
17:21Наомі Кемпбелл вразила публіку шикарним образом
-
17:12Чи можна займатися йогою під час вагітності: відповідь лікарів
-
17:10Ломаченко – Педраса: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
16:52Обрано ТОП-10 найкращих акторів 2018 року
-
16:42Тренування справжнього Аквамена: правила підтримки форми від Джейсона Момоа
-
16:21Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
-
16:13Koenigsegg планує встановити новий рекорд швидкості
-
15:56Xiaomi представила перший 5G-смартфон на Snapdragon 855
-
15:29Учений висунув нову теорію будови Всесвіту
-
21:45Серіал Жити заради кохання 8 серія – дивитися онлайн фінал стрічки 6-12-2018
-
18:15Timberland – 45: цікаві факти про культові жовті черевики
-
16:21Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
-
13:50Популярна музика: нові пісні від відомих виконавців
-
12:20Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
-
10:15Новий рік 2019 у Карпатах - куди поїхати на відпочинок в Карпати
-
07:15Сухо та морозно: погода 6 грудня в Україні
- 05 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 7 серія – дивитися онлайн 5-12-2018
-
16:14Білл Гейтс назвав ТОП-5 книг 2018 року
-
14:20Гороскоп на 2019 рік за Східним календарем
-
12:15Найкращі бюджетні смартфони 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
-
10:23Погода на Новий рік 2019 в Україні – прогноз на 1 січня
-
07:56Дощі та штормовий вітер: погода 5 грудня в Україні
- 04 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 6 серія – дивитися онлайн 4-12-2018
-
19:45Експерти назвали продукти, які мають бути в раціоні жінки
-
15:21Міцний горішок: як виглядають зірки фільму зараз
-
12:15Де зустріти Новий рік 2019 в Україні: найкращі місця для святкування
-
10:15Привітання з Днем ангела Марії: побажання і картинки на іменини
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 грудня
- 03 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 5 серія – дивитися онлайн 3-12-2018
-
17:16Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном: ідеальні країни для святкування
-
14:30Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
-
12:10Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
-
09:30Хто такий Святий Миколай: легенда й історія для дітей
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку