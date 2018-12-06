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Не сексом єдиним: 5 головних потреб кожного чоловіка

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Базові потреби кожного чоловіка - фото 1
Базові потреби кожного чоловіка

У кожного з нас є речі, які роблять нас насправді щасливими. Звичайно ж, є базові потреби, але є й ті, які допомагають нам відчувати максимум задоволення від життя.

Отже, до вашої уваги п'ять головних потреб кожного чоловіка!

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Потреба в самореалізації

Мова йде про можливість знайти себе у цьому світі – ніша, в якій ви будете відчувати себе віртуозом. Звичайно ж, що спочатку у вас може зовсім нічого не виходити, але в цьому випадку головне – не здаватися. До слова, самореалізація та кар'єра – не завжди тотожні, а це означає, що реалізуватися вам може допомогти хобі, а не заняття, якому ви віддаєте третину свого часу.

Самореалізація надзвичайно важлива для чоловіка - фото 293694
Самореалізація надзвичайно важлива для чоловіка

Потреба відчувати себе потрібним

Вибачте за тавтологію! Кожному чоловіку важливо бути потрібним. І мова не про матеріальну площину, а про емоційну та психічну підтримку. Кожен представник сильної половини людства почувається значно краще, коли його визнають лідером, коли йому довіряють та доручають певні завдання/обов'язки.

Потреба у флірті та жіночій увазі

Тут все просто й очевидно: ви хочете отримувати у свою сторону якомога більше романтичних флюїдів. Звичайно ж, це зовсім не означає, що кожна панянка, яка звертає на вас увагу, стає потенційною сексуальною партнеркою. Навіть наявність коханої не означає, що для вас буде байдужою увага інших. Крім того, жіноча увага робить вас більш упевненими в собі!

Чоловіки потребують жіночої уваги - фото 293695
Чоловіки потребують жіночої уваги

Потреба у ризику

Чоловіки обожнюють адреналін. Для представників сильної половини людства надзвичайно важливі пригоди, які роблять життя насиченим і яскравим. Щоправда, не забувайте, що ризик пов'язаний із високим рівнем травматизму. Будьте обережними!

Потреба іноді (!) бути слабким

Чоловіків змалечку програмують на те, що вони мають бути мужніми та сильними. Втім, іноді кожен, навіть ультрасильний чоловік, може бути слабким і виснаженим. Від чоловіків завжди чогось очікують та вимагають від них того, на що вони часом не здатні. Утім, це зовсім не означає, що варто розслабитися та постійно себе жаліти. Скімлення – не найкращий варіант!

Іноді чоловіки бувають слабкими – це нормально! - фото 293697
Іноді чоловіки бувають слабкими – це нормально!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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