Науковці назвали заняття, яке позитивно впливає на продуктивність

Користь ранкового сексу отримала наукове обґрунтування – вчені представили дані про те, що завдяки інтимним контактам на початку дня підвищується продуктивність праці, а також покращується якість роботи.

Група американських вчених з університетів Орегона і Вашингтону прийшла до висновку про корисність ранкового сексу для підвищення результативності роботи.

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"Звичка займатися сексом вранці, до навантажень на роботі, добре узгоджується з біоритмами людського організму, і робить інтимні стосунки яскравішими. І працюється після цього краще", – констатували наукові фахівці.

Ранковий секс позитивно впливає на продуктивність на роботі / Glamour

Вчені проводили експеримент за участю 159 осіб, які погодилися заради науки займатися сексом вранці. Фахівців цікавили можливі зміни в стані людей, обумовлені ранковим інтимом. Експеримент тривав два тижні.

Автори проекту зазначили, що сексуальна активність прямо пропорційна робочій активності – від нестачі сексу трудова активність та мотивація працюючих людей падають. Ранковий секс, у свою чергу, допомагає підвищити ефективність праці завдяки зниженню стресу – після нього охочіше йдуть на роботу і більш плідно працюють.

Найгірше, на думку вчених, коли сексом жертвують на користь роботі. Якщо людина приходить в кінці робочого дня додому вичавленою як лимон, на особисте життя у неї вже не залишається сил і бажань. Але якщо робота заважає особистому житті, то це погано і для самої роботи, а також для кар'єри людини, підкреслюють фахівці. Тим, хто відчуває себе занадто втомленим вечорами, вчені рекомендують звернути увагу на переваги і корисність ранкового сексу.

До речі, дослідження, що проводилося до цього під авторством вчених з Університету Колорадо показало, що серед людей, які займаються сексом щонайменше два-три рази на місяць, щасливих на третину більше, ніж серед тих, хто приділяє сексуальному життю менше часу.

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