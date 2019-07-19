Учені назвали найдієвіший спосіб кинути курити

Чимало курців не можуть похизуватись силою волі, щоб позбутись шкідливої звички, тому медики шукають способи, як допомогти людям. Нещодавно вдалось виявити, як кинути курити без надмірного стресу і на тривалий час.

Науковці з Кокранівської співпраці (Cochrane Collaboration) розповіли, що найкраще допомагає курцям позбутись залежності від сигарет. Виявилось, що найкраще мотивує фінансова винагорода. Вони пояснили, що тим, хто кидає курити, варто виплачувати премії. Навіть грошові заохочення будуть не такими відчутними, як витрати на повернення здоров'я.

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До такого висновку фахівці дійшли після аналізу 33 досліджень з 9 країн світу, у яких всього взяли участь 21 тисячі осіб. З'ясувалось, що люди з фінансовими стимулами, позбавлялись сигарет на 50% частіше, аніж ті, хто покладались на інші методи. До слова, винагорода складала доволі різну суму - від 35 фунтів до 912, однак її розмір зовсім не впливав на результат.

Як кинути курити

Якщо раніше медики хвилювались про тривалість такого ефекту премій, то нові дослідження підтвердили, що курців позбавляються звички щонайменше ще на 6 місяців після завершення експериментів. Саме фінансова винагорода підтримує курців на стартових і найскладніших етапах відмови від цигарок, а далі стає значно легше.

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