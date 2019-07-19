Як зробити корисний омлет: прості поради для сніданку

Омлет або яєчня вважаються найпопулярнішим варіантом сніданку для людей різного віку та статусу. Тому фахівці розповіли, як зробити традиційний омлет кориснішим для організму.

Найпоширеніша та одна із найпростіших страв на сніданок допомагає швидко втамувати голод, а також може бути дуже корисною для організму. Тому традиційна трапеза з яєць може отримувати чимало варіацій та доповнень, які точно сподобаються.

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Як зробити смачний і корисний омлет

Більше овочів. Для тих, хто у захваті від омлетів з начинками, це доволі слушна порада. Надавайте перевагу овочам, а от кількість ковбаси та сиру краще зменшити. Природні смаколики багаті на вітаміни та клітковину, тому точно подарують відчуття ситості та покращать настрій.

Додавайте в омлет більше овочів і зелені

Більше білків. Для тих, хто активно працює над своєю фігурою та мріє про сталеві м'язи, краще до одного джерела білків додавати інше. Приміром, чудовим варіантом стає поєднання омлету з грибами.

Для тих, хто активно працює над своєю фігурою та мріє про сталеві м'язи, краще до одного джерела білків додавати інше. Приміром, чудовим варіантом стає поєднання омлету з грибами. Правильні спеції. Ранкова трапеза допомагає запустити метаболізм та навіть позбутись зайвих кілограмів, а от прянощі пришвидшують ці процеси. Тому можна додавати паприку, кмин, перець та подібні приправи.

ВІдмовтесь від соняшникової олії для омлетів

Правильний хліб. Важко уявити традиційний омлет без хоча б однієї скибки хліба. Але й до нього варто ставитись упередженіше, адже найкращим варіантом буде цілозерновий хліб.

Важко уявити традиційний омлет без хоча б однієї скибки хліба. Але й до нього варто ставитись упередженіше, адже найкращим варіантом буде цілозерновий хліб. Правильна олія. Фахівці рекомендують відмовитись від вершкового масла, а також олій овочевих сортів. Вони радять обирати оливкову, кокосу чи гірчичну олії. Звісно ж, не варто забувати про максимальну температуру нагрівання, яка може будь-яку олію перетворити у шкідливу.

Рецепт правильного омлету

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