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На скільки років біг продовжує життя

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Біг - фото 1
Біг / self

Американські дослідники довели, що регулярні пробіжки безпосередньо впливають на тривалість життя.

Як біг співвідноситься з тривалістю життя? Група вчених під керівництвом Дак-Чул Лі вивчила дані щодо 55 тис. людей у ​​віці від 18 до 100 років. Команда оцінювала їх рівень фізичної активності, а також проаналізувала причини смертей, що сталися під час спостереження. Спостереження тривали 15 років.

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За висновками вчених, щотижнева двогодинна пробіжка протягом 40 років збільшує життя людини на 2,8-3,2 року в порівнянні з тими, хто не приділяє уваги фізкультурі. Тобто кожна година бігу може продовжити життя на сім годин. При цьому регулярні заняття бігом на 25-40% скорочують ризик передчасної смерті.

Точної причини, з якої біг продовжує життя, вчені не називають. Але найбільш імовірна гіпотеза, з якої аеробні навантаження взагалі безпосередньо пов'язані з довголіттям.

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Джерело: aarp
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