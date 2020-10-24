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Правильні продукти для тих, хто хоче ідеальний прес

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Ідеальний прес - фото 1
Ідеальний прес / gducfkis

На ринку є безліч дієт для схуднення, що пропонують швидкі результати. Експерт пояснив, що для тих, хто хоче позбутися від жиру на животі, є деякі продукти, які можуть допомогти їм схуднути.

Зменшення відсотка жиру в області живота може допомогти струнким людям виглядати більш підтягнутими. Крім спалювання жиру, люди, які сидять на дієті, можуть добитися плоского живота, не допускаючи його здуття.

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Банан. Було доведено, що банани зменшують здуття живота, оскільки вони багаті калієм, який допомагає регулювати затримку води. Він також містить клітковину, яка корисна для мікробіому кишечника: спробуйте додати банан в свій смузі. Це не тільки поліпшить роботу кишечника, але і дасть чудовий смак.

Кіноа. Кіноа від природи не містить глютену і є чудовим джерелом білка і клітковини. Це ідеальна заміна квасолі, яка, як відомо, викликає здуття живота, і має додатковий бонус у вигляді безлічі вітамінів і мінералів.

Куркума. За словами експерта, додавання спецій при приготуванні їжі може допомогти людям, що сидять на дієті, домогтися результатів. Куркума, коли справа доходить до трав і спецій, є одним з найкращих продуктів для кишечника завдяки своїм протизапальним властивостям, які допомагають розслабити шлунок.

Кіноа - фото 431716
Кіноа

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Джерело: menslife
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