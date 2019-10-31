Учені назвали легкий спосіб покращити сексуальне життя

Британські дослідники виявили один із найпростіших способів зробити сексуальне життя спекотнішим. Щоправда, не кожен погодиться на цю умову.

Науковці з Великобританії влаштували дослідження, яке показало, що на сексуальне життя впливає наявність різних ліжок. Тобто, щоб активніше та спекотніше проводити час, потрібно окремо спати.

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Результати дослідження показали, що майже 34% закоханих, які засинали у різних ліжках, почали частіше займатись сексом, а ще 16% такий лайфхак дозволив урізноманітнити інтим та займатись коханням не лише у традиційних місцях.



38% опитаних зізнались, що окремий сон відчутно покращив не лише сексуальне життя, а й взагалі стосунки. Щоправда, 36% пар твердо переконані, що надто сумуватимуть за партнером, тому не готові спати у різних ліжках.

Ця порада покращить стосунки і секс

Нагадаємо, нещодавно американці вирішили перевірити, наскільки читання важливе для стосунків і знайомств. За допомогою сайту eHarmony вони з'ясували, яке хобі збільшує популярність користувачів. І – несподіванка. Чоловіки, які читають, неймовірно збуджують жінок!

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