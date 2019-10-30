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Цей тип контрацептивів може стати причиною ожиріння

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Не зловживайте оральними контрацептивами - фото 1
Не зловживайте оральними контрацептивами

Іспанські вчені прийшли до висновку, що прийом оральних контрацептивів підвищує ризик ожиріння. Про це йдеться в праці дослідників Університету Наваррі.

Альфредо Хеа і його колеги понад вісім років спостерігали за здоров'ям 4920 жінок (середній вік – 28 років). Учасниці контрольної групи не приймали оральні контрацептиви.

До теми: Як оральні контрацептиви впливають на жінок

З'ясувалося, що прийом таблеток протягом двох і більше років збільшує на 78% ймовірність розвитку ожиріння у наступні вісім років.

Ризик розвитку ожиріння в наступні роки майже вдвічі вищий серед жінок, які регулярно приймають оральні контрацептиви, і майже втричі серед тих, хто приймає їх більше, ніж два роки, – підкреслив дослідник Альваро Сан Хуан Родрігес.

Оральні контрацептиви можуть мати неприємні наслідки - фото 364920
Оральні контрацептиви можуть мати неприємні наслідки

За словами Альфредо Хеа, ризик ожиріння може бути пов'язаний із затримкою рідини, відкладенням жиру або навіть приростом м'язової маси у результаті гормональних змін.

Ми ж нагадуємо, що перед використанням оральних контрацептивів слід проконсультуватися зі своїм гінекологом. Цілком імовірно, що такий вид контрацепції може не підійти вам за станом здоров'я.

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Джерело: International Journal of Obesity
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