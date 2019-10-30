Цей тип контрацептивів може стати причиною ожиріння

Іспанські вчені прийшли до висновку, що прийом оральних контрацептивів підвищує ризик ожиріння. Про це йдеться в праці дослідників Університету Наваррі.

Альфредо Хеа і його колеги понад вісім років спостерігали за здоров'ям 4920 жінок (середній вік – 28 років). Учасниці контрольної групи не приймали оральні контрацептиви.

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З'ясувалося, що прийом таблеток протягом двох і більше років збільшує на 78% ймовірність розвитку ожиріння у наступні вісім років.

Ризик розвитку ожиріння в наступні роки майже вдвічі вищий серед жінок, які регулярно приймають оральні контрацептиви, і майже втричі серед тих, хто приймає їх більше, ніж два роки, – підкреслив дослідник Альваро Сан Хуан Родрігес.

Оральні контрацептиви можуть мати неприємні наслідки

За словами Альфредо Хеа, ризик ожиріння може бути пов'язаний із затримкою рідини, відкладенням жиру або навіть приростом м'язової маси у результаті гормональних змін.

Ми ж нагадуємо, що перед використанням оральних контрацептивів слід проконсультуватися зі своїм гінекологом. Цілком імовірно, що такий вид контрацепції може не підійти вам за станом здоров'я.

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